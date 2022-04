Accoltellamento a Rescaldina: soccorso un uomo a pochi metri dai boschi della droga

Accoltellamento a Rescaldina a pochi metri dai boschi della droga. Un uomo di 41 anni con ferite da taglio è stato soccorso poco dopo le 12 dal personale del 118 in via Da Vinci. Sul posto, oltre all’ambulanza e all’automedica della Sos Uboldo, sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Rescaldina e del Nucleo Radiomobile di Legnano che stanno indagando sul caso.

Alcuni residenti riferiscono di avere visto l’uomo arrivare dall’area boschiva nota per la movimentate attività di spaccio che preoccupa sempre di più i residenti e chi lavora in zona costretti ad assistere al costante passaggio di clienti di ogni età che si avvicinano al bosco per acquistare dosi. Risale a sabato 2 aprile l’ultimo omicidio di un 38enne avvenuto in quella zona.