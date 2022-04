Acqua razionata anche alla Forcora dalle 22 alle 7 del mattino

Il perdurare della siccità sta creando gravi problemi alle riserve idriche.

È di oggi, domenica 17 aprile, la notizia che il Servizio Acquedotto di Lereti Spa proprio a causa del periodo siccitoso e della conseguente riduzione della risorsa idrica, provvederà a razionare la distribuzione dell’acqua in Località Forcora con sospensione dell’erogazione dalle 22.00 alle 7.00 da domenica 17 aprile 2022 sino al termine dell’attuale situazione.

E così anche il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca si trova a dover subire un razionamento dell’acqua come i Comuni di Viggiù, Saltrio e Clivio che per fronteggiare la crisi idrica che sta riducendo la disponibilità di acqua nelle reti dell’acquedotto che i tre paesi condividono, da giovedì 14 aprile hanno adottato il razionamento nelle ore notturne. Rubinetti asciutti, dunque, dalle 23 alle 6,30 del mattino per qualche giorno, fino a quando la situazione delle riserve idriche non tornerà a normalizzarsi.