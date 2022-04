Addio ad Aldo Botta, Oggiona Santo Stefano in lutto per il commerciante dell’alimentari storico

Si è spento Aldo Botta, ex titolare dello storico alimentari di Oggiona con Santo Stefano, da tutti conosciuto e ricordato con affetto in paese. Aldo, che ha condotto l’attività insieme alla sorella Anna, ha lavorato fino al 2016 portando avanti quello che era da tutti riconosciuto come un vero e proprio presidio sociale in paese.

Lo raccontano in molti, non è certo un segreto, che dai fratelli Botta il conto veniva saldato quando c’era possibilità. Tutto veniva segnato sul libretto, lo stesso che veniva utilizzato quando arrivarono in paese le famiglie numerose dal Veneto e dal meridione. Erano altri tempi, dove si conosceva la vera povertà, e l’alimentari Botta sapeva riconoscere tutte le esigenze e venire incontro ai bisogni dei suoi clienti aiutando come poteva.