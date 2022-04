“Addio Kabul”, 20 scatti della fotografa Laura Secci in mostra a Palazzo Estense

Lo scrittore ed ex capitano dell’esercito afgano, Farhad Bitani, sarà ospite a Varese insieme al giornalista Domenico Quirico per l’inaugurazione della mostra fotografica “Addio Kabul – Venti d’Afghanistan” con le immagini di Laura Secci, curata da Roberta Colombo e dallo stesso Bitani.

L’appuntamento, che sarà moderato dal giornalista Silvestro Pascarella, è previsto mercoledì 6 aprile a partire dalle ore 21 al Salone Estense di Varese e inaugurerà la rassegna già visitabile dal pomeriggio di lunedì 4 sotto al porticato di Palazzo Estense; i pannelli con le 20 immagini resteranno esposti sino a lunedì 11 aprile.

Laura Secci, oggi responsabile della redazione di Asti de “La Stampa” è nata è cresciuta in Sardegna e dopo essersi laureata si è arruolata nell’Esercito Italiano, partecipando a diverse missioni in Medio Oriente con lo Stato Maggiore. Nel 2009 si è congedata dall’Esercito e da giornalista ha compiuto spedizioni come reporter freelance in Afghanistan, Libia, Iraq e Siria. Nei suoi scatti le immagini della bellezza e della ruvidità afghana, il fascino ma anche la dura realtà della violenza e della guerra.