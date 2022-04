Agli sgoccioli il processo di Varese per peculato all’ufficio di polizia del Verbano

Si chiuderà con l’escussione di quattro operanti delle forze dell’ordine la fase dibattimentale che precede le discussioni nel processo che vede imputati l’ex capo della polizia locale del medio Verbano Ettore Bezzolato (oggi in aula) e dell’allora presidente del consorzio di polizia locale Gianpietro Ballardin accusati rispettivamente di falso ideologico in atto pubblico, peculato, concussione, e di falso ideologico in atto pubblico e favoreggiamento.

Nell’udienza di martedì sono state ascoltate due persone sottoposte a verbale di contravvenzione a cui il pubblico ministero ha rivolto domande per verificare la corresponsione della multe o di parte di esse in contanti a seguito della verbalizzazione. Uno degli aspetti del processo è quello di far luce sulla gestione economica del Consorzio, legata sia alla questione delle multe pagate in contanti, sia di introiti extra percepiti secondo l’accusa da associazioni ed enti del territorio per feste ed eventi serali. La prossima udienza è stata calendarizzata dopo l’estate, per il 27 settembre.