Ai Campionati nazionali Fisdir di tennis tavolo a Lozza trionfa la Sicilia

Il tennis tavolo targato Fisdir ha i suoi nuovi campioni italiani. Li ha incoronati Lozza, nel corso di un weekend (2-3 aprile) caratterizzato da sfide incessanti e appassionanti. Il PalaTennistavolo s’è confermato cornice ideale per un evento d’alto livello, organizzato dalla Polha Varese nell’ambito dei festeggiamenti del suo 40esimo compleanno.

Poco meno di 60 atleti con disabilità intellettivo relazionale, provenienti da tutta Italia, si sono contesi i 16 titoli messi in palio. Ben 8 club sono saliti almeno una volta sul primo gradino del podio, a testimonianza di un movimento che ha al Sud il suo cuore pulsante ma che sta crescendo su tutto il territorio nazionale. A livello societario, s’è laureata campione d’Italia l’Asd Paralimpica Mimì Rodolico: con 322 punti ha preceduto altri due team siciliani, l’Asd Radiosa (224) e il Circolo Etneo (122).

Le partite si sono svolte sotto gli occhi attenti di Marzia Bucca, referente nazionale di Fisdir per la disciplina. “Ho visto un livello tecnico molto alto – ammette -, con una crescita evidente soprattutto nel settore Promozionale. Sono felice che i Tricolori si siano svolti in Lombardia perché in questa regione c’è un potenziale immenso per ciò che riguarda sia le strutture, sia il bacino d’utenza. Sottolineo l’organizzazione impeccabile e il grande rispetto dei valori dello sport da parte di tutte le società”.

Tra gli atleti, i fari erano puntati soprattutto su Luca Franceschini, l’unico portacolori della Polha. Esaltato dalla possibilità di giocare “in casa”, il pongista gialloverde ha conquistato una medaglia d’argento nel doppio Promozionale, assieme al lucano Emanuele Di Marzio.

Più che soddisfatti gli organizzatori, coordinati da Marinetta Molinari. “Era la prima volta che allestivamo un evento al PalaTennistavolo – commenta – ed è stata un’esperienza meravigliosa. Tengo a ringraziare il personale dell’impianto, i volontari, Fisdir Lombardia, il Comune di Lozza, l’Oratorio locale e Unitalsi. Tutti hanno fatto splendidamente la propria parte per la buona riuscita dei Campionati”.