Al Castello di Monteruzzo per la Giornata mondiale del Tai Chi e Qi Gong

Succede anche in provincia di Varese, con la scuola Itcca Italia: sabato 30 aprile dalle 10.00 alle 11.30 al Parco del Castello del Monteruzzo a Castiglione Olona

In tutto il mondo, sabato 30 aprile, a partire dalle 10.00 del mattino, si pratica Tai Chi e Qi Gong. Movimenti lenti, in armonia con il nostro respiro, danno origine ad un’onda di energia che avvolge tutto il pianeta per 24 ore, grazie alla varietà dei fusi orari.

Succede anche in provincia di Varese, con la scuola Itcca Italia:

sabato 30 aprile dalle 10.00 alle 11.30 al Parco del Castello del Monteruzzo a Castiglione Olona.

È un’iniziativa libera, gratuita aperta a tutti e adatta a tutti.