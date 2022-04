Al Cinema Prealpi di Saronno concerto di beneficenza per i rifugiati ucraini

Martedì 5 aprile alle 0re 20:45 al Cinema Prealpi di Saronno un concerto benefico di musica classica, folk irlandese, country, flamenco e jazz per l’Ucraina organizzato da Unitre Saronno.

L’evento è svolto in collaborazione con la Fondazione Casa Di Marta, la Pro Loco della città e con il patrocinio del Comune. L’ingresso costa 10 euro e il ricavato sarà devoluto a Casa di Marta, punto di riferimento in città per gli aiuti a rifugiati ucraini arrivati sul territorio.