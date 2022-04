Al Cinema Teatro Nuovo il film “Dating Amber” per la rassegna Z-Power

Continuano gli appuntamenti della rassegna “Z-Power: Young people back to the movies”, organizzata da giovani tra i 18 e i 25 anni e coordinata dall’associazione cinematografica Filmstudio 90. Dopo la proiezione di successo di Futura (94 biglietti venduti, di cui 48 under 25) ora è il momento di un altro film. Venerdì 8 aprile, alle 21, al Cinema Teatro Nuovo è in programma il film “Dating Amber” di David Freyne.

Nell’Irlanda di metà anni Novanta, gli adolescenti Eddie e Amber non hanno rivelato a nessuno il loro orientamento sessuale e, per evitare speculazioni e maldicenze, decidono di fingere di avere una relazione. Eddie è desideroso di seguire le orme del padre in campo militare mentre Amber sogna di trasferirsi nel centro di Londra. Tuttavia, il loro “fidanzamento” comincia presto a sgretolarsi, costringendo Eddie a rinnegarsi e portando Amber a rendersi conto di quale futuro pericoloso attenda l’amico qualora non intervenga in prima persona.

La serata è in collaborazione con Arcigay Varese e rientra nel LGBT+ History Month Italy: https://www.lgbtplushistorymonth.it/. Come in tutte le serate di Z-Power, ci sarà un banchetto con libri collegate alle tematiche del film, a cura della Libreria degli Asinelli.

– Tutti i giovani con meno di 25 anni avranno la tariffa esclusiva a € 3,00

– Ridotto soci Filmstudio90, soci Arci, studenti e persone con più di 65 anni € 5,00

– Intero € 6,50