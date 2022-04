Al circolo Gagarin di Busto Arsizio arriva il soul newyorkese dei Sugar Sugar

Un live imperdibile dal cuore di New York direttamente al Circolo Gagarin di Busto Arsizio domani, venerdì 8 aprile: sul palco il nu-soul r’n’b dei Sugar Sugar.

Il progetto nasce dalla mente di Tristan Chose (New York), i brani colpiscono per il loro taglio cool e raffinato una perfetta fusione tra soul, rnb e urban song writing. Il nucleo della band, formato da Tristan Chase e Andrew Ybanez , ha da poco composto dei nuovi brani inediti a due anni dal loro apprezzatissimo album di debutto, “Fickle Mauve”.

I brani, nella loro perfetta fusione tra soul ed r’n’b, colpiscono per il loro taglio cool ed estremamente raffinato. Vengono quindi selezionati per Sofar Sounds New York City e la loro esibizione arricchita dall’inedito “Deja Vù” colpisce per la sua intensa esecuzione. Il video è su Youtube e conta quasi 800.000 views. Questa è la loro seconda volta in Italia, in occasione del nuovo materiale in uscita, che verrà presentato in uno speciale ed intimo set up in duo.

Informazioni

Bar, cucina e bookshop attivi dalle 19.30

Ingresso a sottoscrizione 5€, riservato soci e socie Arci

Prenotazioni via whatsapp al 351 9763540