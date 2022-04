Al PalaBorsani di Castellanza il Legnano Basket sfiderà il Pielle Livorno

Dopo la sconfitta a dir poco amara contro Omegna, sabato 16 aprile il PalaBorsani di Castellanza torna ad essere un luogo dove il Legnano Basket Knights ha tutte le intenzioni di strappare il referto rosa.

La Pielle Livorno sta attraversando un momento di grande difficoltà, dopo aver saltato l’ultimo turno di campionato, contro Pavia, a causa dei tanti positivi al Covid. Anche il match tra Legnano e Livorno è a serio rischio, con la situazione che verrà chiarita e definita solamente il giorno prima della gara. Prima di aver recuperato il match contro San Giorgio, la squadra di coach Da Prato è stata in grado di conquistare due vittorie, rispettivamente contro Empoli e Vigevano, di certo non semplici.

Il quintetto base rappresenta una certezza ormai, con la coppia formata da Drocker e Tempestini a rappresentare il motore della squadra. Due giocatori molto rapidi, contro i quali non si possono concedere disattenzioni, sia in attacco che in difesa. Sono sempre pronti ad approfittare degli spazi e se possono partire in campo aperto risulta sempre complesso tenere testa al loro ritmo.

Drocker è un tiratore che non si fa pregare. Ogni occasione può essere buona per colpire, anche da distanze inusuali, con il rischio di esagerare nelle serate in cui le percentuali non sono dalla sua. Segna più di 14 punti a partita, più del doppio di Tempestini, giocatore diverso da Drocker e con caratteristiche tecniche decisamente diverse. È sempre opportuno lasciargli poco spazio, perché la sua rapidità rappresenta un’arma da arginare.

Oltre a Drocker, c’è un altro elemento che viaggia a più di 14 punti a partita, ed è Luca Campori. Ragazzo dotato di talento e mezzi atletici, rappresenta un punto di riferimento in attacco, essendo in grado di colpire in più modi.

Vicino a canestro, la coppia Lemmi-Lenti è ormai una certezza per coach Da Prato. Lemmi mette sempre tanta quantità sul parquet, con statistiche non esaltanti ma un apporto, a livello di presenza, di cui non si può fare a meno.

Lenti, invece, viene da un periodo di forma eccellente. Contro Vigevano ha messo nero su bianco una prova da 20 punti e 15 rimbalzi, mentre contro la Sangiorgese si è ulteriormente superato, nonostante la sconfitta, con 23 punti e 15 rimbalzi, per 36 di valutazione. Giocatore molto solido, difficile da contenere nel pitturato ed efficace a rimbalzo. La difesa di Legnano dovrà stare molto attenta a Lenti, anche perché all’andata non era presente sul parquet e questa volta vorrà di sicuro continuare il suo ottimo momento.

Dalla panchina, in cabina di regia subentrano Iardella e Fin, utilizzato più da esterno, a cui vengono affidati tanti minuti e altrettante responsabilità sul parquet. Anche De Paoli può essere utilizzato da playmaker aggiunto, mentre nel pitturato le rotazioni sono più corte, con Salvadori come unico cambio per i lunghi.

SITUAZIONE KNIGHTS

Knights privi di Roveda. Nessun problema particolare per gli altri

ARBITRI

1° Arbitro: GRAPPASONNO FULVIO di LANCIANO (CH)

2° Arbitro: PAGLIALUNGA MATTEO di FABRIANO (AN)