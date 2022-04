Al Parco Castelbarco di Cislago lo spettacolo con burattini “Il pozzo delle meraviglie”

Appuntamento per domenica 24 aprile al Parco Castelbarco con lo spettacolo per bambini da 0 a 3 anni “Il pozzo delle meraviglie” di “La Fiaba” di Andrea Silvio Anzani

È composta da quattro spettacoli la rassegna teatrale “Una nuova stagione”, proposta per marzo e aprile dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cislago.

Gli eventi sono gratuiti e si svolgeranno all’auditorium Comunale di via Stazione. Prossimo appuntamento è previsto per domenica 24 aprile alle ore 16:00 al Parco Castelbarco con lo spettacolo con burattini per bambini da 0 a 3 anni “Il pozzo delle meraviglie” con “La Fiaba” di Andrea Silvio Anzani. In caso di maltempo l’evento si terrà all’auditorium comunale di via Stazione.

“Ogni volta che vede qualcosa che gli piace, il corvo Nerino se la prende e si va a nascondere in fondo ad un pozzo senza acqua – si legge nella descrizione dell’evento -. Nerino vuole tutto per lui, ma non sa che l’incontro con un povero lupo buono, che tutti credono cattivo, gli cambierà per sempre la vita”.