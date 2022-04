Al team varesino Newsciclismo.com la prima tappa del Giro della Provincia di Varese

(foto di Giordano Azzimonti)

Parte con il giusto colpo di pedale Il Giro della Provincia di Varese Master sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana. La manifestazione in quattro prove, fortemente voluta dal consigliere regionale Gianluca Londoni e dal referente varesino per l’attività amatoriale Alessandro Locatelli, ha vissuto il suo primo atto a Busto Arsizio con la regia organizzativa del Gruppo Sportivo San Macario Valerio Biolo del presidente Gasparino Zocchi.

140 in gara sul circuito pianeggiante disegnato nella zona industriale bustese per contendersi i Memorial Sandro Gianoli e Ubaldo Longhin con la graduatoria per società che ha visto prevalere il team varesino Newsciclismo.com davanti ai milanesi dell’Unione Sportiva Legnanese 1913 con i tradatesi del Team DueBi al terzo posto.

La gara della categoria Master 5- 6 e 7 è stata decisa dall’azione che ha visto all’attacco dopo metà gara il terzetto composto da Alessandro Locatelli (Newsciclismo.com), Gianni Dolce (Legnanese) e David Tira (Ternatese). I tre hanno viaggiato di buon accoro e il gruppo non è più riuscito a riprenderli con la ruota veloce di Gianni Dolce che è transitata per prima sul traguardo precedendo Locatelli e Tira.

I rossoneri legnanesi hanno imposto la legge del più forte anche nella gara delle categorie dei più giovani conquistando così una bella doppietta. A firmare il secondo successo di giornata per il team presieduto da Luca Roveda è stato Davide Baroli che ha preceduto in uno sprint ristretto Fabiano Ronzoni (Team Joule) e Alessio Tosato (Newsciclismo.com).

In sede di premiazione sono stati Giuseppe Longhin e Sergio Gianoli a riconoscere i meriti di vinti e vincitori nel ricordo dei loro genitori.

Le prime maglie biancorosse di leader del Giro della Provincia nella varie categorie sono state vestite da: Franco Rivoltini (Team DueBi), Giovanni Dolce (Legnanese), Fabio Polinelli (Team Bianchi),Giovanni Restelli (Drali),Davide Baroli (Legnanese) e Fabiano Ronzoni (Team Joule).

Domenica 10 aprile seconda prova del Giro della Provincia di Varese a Gorla Minore con la regia organizzativa del Team Valle Olona.