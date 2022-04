Al Teatro Condominio di Gallarate “Coppie felicemente infelici”

Venerdì 8 aprile alle 21 una divertente commedia che racconta le umane fragilità, in cui si prendono di mira le piccole insopportabili abitudini che minano l’amore

Al Teatro Condominio di Gallarate venerdì 8 aprile alle 21 approda “Coppie felicemente infelici” (Uao Spettacoli) : un divertente mix delle umane fragilità firmato da Claudio Insegno, in cui si prendono di mira le piccole insopportabili abitudini che minano l’amore.

Federico Perrotta e Valentina Olla rafforzano il sodalizio artistico con Claudio Insegno e Sabrina Pellegrino, alla quale affidano anche la scrittura del progetto. Sul palco anche Marco D’Angelo e Giulia Perini.

In scena due coppie di amici che, tra un’oliva e una bottiglia di vino, devono annunciare il sopraggiunto odore di divorzio. Su quel tavolo si consumano stuzzichini ma anche tradimenti, complicità, battibecchi e pettegolezzi, fino alle situazioni più comiche e grottesche, sostenute dalla bravura attoriale e scenica dei sei artisti.

La commedia nasce da un’ indagine di vita di coppia fra generazioni, caratteri e abitudini diverse. Quelle che prima fanno innamorare e che, col passare del tempo, si iniziano a detestare e a rinfacciare. Con un linguaggio tra il comico e il satirico, è uno spaccato di realtà possibili e di situazioni ove chiunque può ritrovare qualcosa di sé.

Gilda (Valentina Olla), femme fatale in crisi con Paolo, l’eterno bambino (Federico Perrotta), Lorenzo (Claudio Insegno), amico ma non troppo che ne combina di ogni e Lina (Sabrina Pellegrino), che critica tutti e non si accontenta mai, sono affiancati da Marco D’Angelo e Giulia Perini. Quasi due ore di prosa ben riuscita, fino a mettere al tappeto incomprensioni, rimbrotti, quell’orgoglio ostinato che spesso annienta tutto. E tornare infine a sognare, sperare, avere fiducia nell’altro. La coppia che resiste “esiste” realmente, è quella che sa difendersi. Pregi e difetti alla pari, ovviamente.

Scene e costumi sono di Graziella Pera, disegno luci di Marco Laudando e fonica di Marco De Angelis.

