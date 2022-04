Al Teatro Duse di Besozzo l’incontro con l’alpinista Matteo Della Bordella

Sabato 23 aprile Giornata mondiale del libro: l’Amministrazione Comunale di Besozzo organizza alle ore 21.00 presso il Teatro Duse la presentazione del libro “La via meno battuta. Tutto quello che mi ha insegnato la montagna” con l’alpinista varesino Matteo della Bordella.

Un’occasione per sentire dalla sua voce il significato delle parole “montagna” e “avventura”. L’evento si inserisce nel progetto “Liberamente! Azioni multimediali per avvicinare i ragazzi alla lettura” ideato dal Comune di Besozzo con il co-finanziamento di Fondazione Cariplo. Conduce la serata Alessandro Zoccarato curatore del blog Animal-trip.com.

Nel volume edito da Rizzoli questo giovane talento, rientrato dalla spedizione in Patagonia, racconta come l’alpinismo gli abbia cambiato la vita, rendendolo l’uomo che è diventato. Le sfide affrontate in parete – dalle prime scalate con il padre, appena dodicenne, alle eccezionali imprese by fair means, ovvero senza mezzi artificiali – gli hanno regalato enormi soddisfazioni e impartito severe lezioni. Un percorso fatto di successi, di premi, della stima di maestri del calibro di Reinhold Messner, ma anche di cadute, sconfitte e passaggi dolorosi. Esperienze che l’hanno fatto crescere, in tutti i sensi: l’hanno reso capace di affrontare i propri limiti e lottare con quelle paure che si agitano nel profondo di ciascuno di noi, immerso in una cornice di paesaggi mozzafiato – dalle Alpi alla Patagonia, dalla Groenlandia al Pakistan.

L’Assessore Silvia Sartorio: «Abbiamo scelto allargare gli orizzonti invitando un personaggio interessante sia per gli appassionati di montagna che per i giovani, che attraverso il suo racconto possono scoprire come “scalare” significhi innanzitutto scoprire se stessi, inventare e inventarsi costantemente, imparare l’arte della perseveranza, dell’accettazione e della rinuncia. E ci ricorda quanto sia importante, in montagna come nella vita, avere il coraggio di ammettere un errore o di percorrere la via meno battuta».

In teatro saranno a disposizione i libri dell’autore e in prestito, tramite la Biblioteca comunale, libri sulla montagna. L’ingresso è gratuito su prenotazione a bibliotecabesozzo@gmail.com . Al fine di rispettare le norme Covid vigenti è possibile accedere all’evento muniti di mascherina Ffp2 ed è richiesto il SuperGreen Pass sopra i 12 anni.