Al Teatro di Varese Beat Box, Loredana Bertè, Donatella Rettore e Marco Travaglio

Dal 22 al 30 aprile quattro eventi e altrettanti grandi nomi sul palco del Teatro di Varese.

Venerdì 22 aprile apre le danze, è il caso di dirlo, lo spettacolo “Magical Mistery Story – The Beatles live again” The Beat Box e Carlo Massarini nel nuovo spettacolo dei The Beatbox dedicato alla storia ed alla musica dei Beatles. Attraverso le canzoni, i racconti di Carlo Massarini, cambi di scena, di abiti e di strumenti musicali, nell’arco di due ore andremo a conoscere e rivivere l’incredibile avventura dei Beatles, e di come abbiano cambiato il corso della musica odierna con le loro indimenticabili canzoni. Uno show che attraversa i ricordi e le scoperte di più generazioni e che intende riportare l’entusiasmo e la positività dei mitici anni ‘60. La scaletta ripercorre gli storici successi al Cavern Club di Liverpool fino ad arrivare ai capolavori che hanno preceduto lo scioglimento della band nel 1970. Il tour teatrale toccherà le principali città italiane: nelle due ore di concerto indimenticabili emozioni ascoltando: Love me do, She loves you, A hard day’s night, Yesterday, Yellow Submarine, Hello Goodbye, Hey Jude, Come together, Let it be, Get Back, solo per citare alcune hit, a cui si aggiungeranno vere e proprie chicche per appassionati come: In my life, Girl, Norwegian wood e tante altre pietre miliari della musica moderna.

Sabato 23 aprile tocca ad un’icona della musica italiana, Loredana Bertè, che porta sul palco di Varese il suo “Manifesto Tour”, dal nuovo album di inediti prodotto da Luca Chiaravalli per Warner Music. L’album è stato anticipato dal singolo “Bolliwood” scritto da Riccardo Zanotti, dei Pinguini Tattici Nucleari in collaborazione con la stessa Loredana. “Manifesto” è una parola molto importante, addirittura citata già da Dante: per il poeta “farsi manifesto” significa esprimere tutte le proprie idee. Nell’album c’è anche “Ho smesso di tacere”, firmata da Luciano Ligabue, un brano che colpisce per la profondità e la forza della scrittura. La cover del disco, ispirata alla Pop Art, è già simbolica e allo stesso tempo narrativa. Nell’album anche featuring inaspettati e in alcuni brani “Lacrime in limousine” feat. Fedez , “Donne di Ferro” feat. J-Ax , “Florida” feat. Nitro.

Venerdì 29 aprile un’altra cantante che ha fatto la storia della musica italiana, Donatella Rettore. Dopo la partecipazione al 72° Festival di Sanremo con la canzone “Chimica” in coppia con Ditonellapiaga, torna finalmente dal vivo presentando la nuova hit ed i suoi più grandi successi.

Sabato 30 aprile spazio a Marco Travaglio, che presenta lo spettacolo “Il conticidio dei migliori”, scritto e diretto dallo stesso giornalista. Marco Travaglio torna sul palcoscenico con un giallo di bruciante attualità, “Il Conticidio dei Migliori”, che ha il pregio di raccontare non una storia di fantasia, ma una storia realmente accaduta sotto i nostri occhi fino a pochi mesi fa: il lungo “golpe al ralenti”, durato quasi tre anni, per rovesciare il premier più apprezzato dall’opinione pubblica e più odiato dall’establishment. È vero. Non c’è stato un complotto per rovesciare Giuseppe Conte: ce ne sono stati almeno quattro in tre anni. Tre falliti, il quarto riuscito. Come nell’Assassinio sull’Orient Express. Una sola vittima pugnalata da molti sicari con tanti mandanti e altrettanti moventi, tutti legati ai 209 miliardi del recovery fund. Con un’arma tutta nuova: la carta stampata. E un killer finale: il maggiordomo. Il direttore del Fatto con un lavoro di investigazione giornalistica mette in fila i fatti, esamina la scena del crimine e l’arma del delitto, interroga i testimoni, raccoglie gli indizi, analizza i possibili moventi, i probabili mandanti, i sicuri sicari. Si imbatte in almeno due colpi di scena: un incontro fra Draghi e D’Alema e il “fuori onda” profetico di un deputato leghista. E alla fine tira le sue conclusioni. Ma il verdetto lo lascia agli spettatori.