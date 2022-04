Al teatro di Varese il musical “Il libro della Giungla”

Al teatro di Varese appuntamento con il musical “Il Libro Della Giungla” previsto per domenica 10 aprile alle 17.

Ritorna in tour da dicembre 2021 il più amato Family Musical in Italia con la regia di Ilaria Deangelis.

Per riportare a Teatro dopo due anni le famiglie intere ad assistere alla straordinaria storia di Mowgli, Bagheera, Sherekan, Baloo, Kaa, Akela e tutti i personaggi dell’opera di Rudyard Kipling. Con Juliana Moreira ed uno straordinario cast di cantanti, attori, ballerini con scenografie e videoproiezioni mozzafiato.