Al via gli Assoluti di nuoto: Castiglioni e Martinenghi a caccia dei pass per europei e mondiali

Si accendono i riflettori sulla stagione del nuoto, che vedrà un 2022 pieno zeppo di appuntamenti tra Italia, Europa e Mondo.

La prima tappa è a tinte tricolori: a Riccione, dal 9 al 13 aprile si svolgeranno gli assoluti primaverili in vasca lunga. I ragazzi del fondo hanno già detto la loro tra giovedì 7 e venerdì 8.

Primo appuntamento stagionale, ma servirà già presentarsi già con una buona base per cercare i pass per i Mondiali di Budapest, ma anche per la qualifica alle Universiadi di Chengdu (Cina), ai Giochi del Mediterraneo di Orano (Algeria) e agli Europei di Roma (solo i vincitori delle gare individuali).

Attesi protagonisti i due esponenti di spicco della provincia di Varese: Arianna Castiglioni e Nicolò Martinenghi. Entrambi si metteranno alla prova, oltre ai consueti 50 e 100 rana, anche nei 200.

Il direttore tecnico della Nazionale Italiana Cesare Butini non nasconde un po’ di preoccupazione per un calendario condensato di appuntamenti: «Ci troviamo di fronte a una densità di eventi mai vista prima, con l’inserimento dei Campionati del mondo che ci costringe ad assemblare tre squadre nazionali completamente diverse. Una per Mondiali ed Europei, con sole otto settimane per ritrovare la forma tra un evento e l’altro. Nelle nostre previsioni iniziali per la qualificazione ai Mondiali era prevista una formula simil trials a quattro settimane dall’evento, ci troviamo invece costretti a operare con modalità differenti. Sono situazioni che dal punto di vista metodologico pongono sfide impegnative. Saranno poi costituite una seconda squadra per i Giochi del Mediterraneo e una terza per le Universiadi».

IL PROGRAMMA PER CASTIGLIONI E MARTINENGHI

SABATO 9: ore 10.56: batterie 100 rana femminili (Castiglioni) ore 17.08: finale 100 rana femminili (Castiglioni).

DOMENICA 10: ore 10.45: batterie 200 rana femminili (Castiglioni); ore 11.02: batterie 100 rana maschili (Martinenghi); ore 17.10: finale 200 rana femminili (Castiglioni); ore 17.39: finale 100 rana maschili (Martinenghi).

MARTEDÌ 12: ore 11.06: batterie 200 rana maschili (Martinenghi); ore 17.45: finale 200 rana maschili (Martinenghi).

MERCOLEDÌ 13: ore 10: batterie 50 rana femminili (Castiglioni); ore 10.07: batterie 50 rana maschili (Martinenghi); ore 17: finale 50 rana femminili (Castiglioni); ore 17.08: finale 50 rana maschili (Martinenghi).