Al via “Fare impresa”, il percorso di formazione gratuito per aspiranti imprenditore di Unioncamere Lombardia

Al via “Fare impresa”, il percorso di formazione gratuito per aspiranti imprenditore e lavoratori autonomi, promosso da Unioncamere Lombardia, in collaborazione con le Camere di Commercio lombarde, su tutto il territorio lombardo. Iscrizioni entro mercoledì 13 aprile al link.

Il percorso formativo sarà presentato il 19 aprile 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 con un incontro in diretta on line in cui verranno illustrati contenuti, modalità e strumenti e si concluderà con un incontro finale in diretta on line a luglio. Il percorso è articolato in dodici webinar, consecutivi e complementari, che potranno essere fruiti in modalità asincrona, sulle tematiche del Business Plan. Ogni webinar ha una durata di circa 60 minuti, l’accesso è libero e può essere personalizzato nei tempi a seconda delle disponibilità di ciascun partecipante, potrà essere fruito dal 20 Aprile al 31 Luglio 2022. Contenuti dei moduli formativi: 1° – Il momento della scelta, 2° – Cos’è l’idea di business?, 3° – Mettere a fuoco l’idea, 4° – Il business plan, 5° – Analisi di mercato, 6° – Attrezzarsi per competere, 7° – La SWOT Analysis e gli aspetti organizzativi ed operativi, 8° – Piano di comunicazione digitale, 9 ° – Alcuni concetti base della contabilità e del bilancio, 10° – Il Piano economico-finanziario: dalla idea di business alla strategia tradotta in numeri, 11° – La forma giuridica, 12°- Le fonti di finanziamento.

Destinatari: il percorso formativo è rivolto a massimo 150 partecipanti, con residenza o domicilio in Lombardia, con un’idea imprenditoriale. Priorità di partecipazione sarà data a giovani under 35. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione entro il 13 Aprile. Per fruire del percorso formativo è necessario essere dotati di PC con videocamera e microfono, collegamento a internet.