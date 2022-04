Al via il processo per la morte di Michela Russo, la 32enne di Arcisate investita sulla Lomazzo Bizzarone

Si è celebrata ieri al tribunale di Como l’udienza per l’incidente stradale del 2018 in cui morì Michela Russo, 32enne di Arcisate, mamma di due bambini in tenera età che venne investita sulla strada provinciale Lomazzo Bizzarone, in provincia di Como.

In aula la testimonianza dell’uomo di Induno Olona che quella sera era con Michela e che ha raccontato i particolari dell’investimento, che si è svolto sotto ai suoi occhi.

Michela Russo venne investita mentre camminava di notte sulla provinciale. Alla guida dell’auto un cittadino marocchino, pregiudicato, che si allontanò senza prestare soccorso.