Al via i trekking di Outdoorformo, con tante novità per chi ama l’ambiente

Camminare significa star bene: il corpo si muove, la mente si rilassa, il sangue si ossigena, la compagnia di amici accomunati dalla stessa passione distende. Outdoorformo Asd, associazione sportiva dilettantistica affiliata a Uisp, si occupa di trekking in montagna legati ad attività riflessiva, per vivere la natura al cento per cento, con le gambe, ma anche con il pensiero. In questi giorni l’associazione sta mettendo a punto il calendario di attività dedicate a tutti coloro che amano scoprire l’ambiente con il ritmo dei propri passi e del proprio respiro.

Le date ancora non ci sono, ma le attività sono state tutte programmate e sono molto interessanti proprio per il mix di sport e cultura ambientale. Ad esempio, questa estate gli associati partiranno per un trekking di più giorni in Piemonte che prevede un pernottamento in tenda, con attrezzature offerte dall’associazione.

Affianco ad attività più tradizionali, sono previsti dei trekking esperienziali, in cui si dorme sospesi tra gli alberi su delle amache. Questo consente di guardare da un punto di vista sicuro e privilegiato gli animali crepuscolari e notturni, come cinghiali, caprioli e anche lupi che sono stati avvistati proprio in Piemonte, nelle zone del trekking.

Coniugare trekking e cultura è l’obiettivo di Outdoorformo. Ecco dunque una proposta di trekking nelle frazioni Walser vicino ad Alagna (zona Val Mastallone). Un vero e proprio tour alla scoperta dei primi insediamenti Walser. Giornate in cui si cammina, e in cui ci si siede intorno a un tavolo per mangiare insieme.

Anche questa estate verrà proposto un corso che insegna ad e che darà ai neofiti della montagna tutti i primi rudimenti, le nozioni di orientamento, nonché qualche “dritta” su come vestirsi, cosa mettere negli zaini e quali calzature utilizzare. Il corso si svolgerà anche quest’anno a Monteviasco, un caratteristico paesino di montagna raggiungibile dopo aver salito 1.400 gradini.

Il gruppo di Outdoorformo è anche disponibile ad andare nelle scuole per raccontare agli studenti cosa significa vivere la natura, illustrando i viaggi più avventurosi intrapresi negli anni. «È un’attività che interessa molto e che fa venire anche nei più giovani la voglia di scoprire la natura in prima persona» afferma Roberto Pezzin, tecnico di escursionismo e vice presidente dei Outdoorformo, associazione che conta un centinaio di tesserati di tutte le età. È in fase di progettazione anche un corso rivolto alle famiglie, in cui verranno spiegati ai genitori tutti i trucchi per far camminare i figli in montagna senza evitare la classica ed estenuante litania a base di «quando siamo arrivati?», «sono stanco» e «si mangia?».

Ci sono proposte proprio per tutti i gusti. Stay tuned su www.outdoorformo.it.