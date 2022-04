Alla biblioteca di Besozzo leggere diventa un’esperienza sensoriale

Da sabato 1 a domenica 22 maggio dalle 10 alle 18.30 presso la Sala Letture della Biblioteca di Besozzo in via Mazzini 10, il Comune di Besozzo promuove una nuova e stimolante iniziativa: “La storia ritrovata” esperienza multisensoriale inserita nel progetto “Liberamente! Azioni multimediali per avvicinare i ragazzi alla lettura” vincitore del bando Cariplo “Per il libro e la Lettura”.

Dopo il successo di pubblico dell’installazione “Parole al buio” dello scorso mese di febbraio la Cooperativa Intrecci teatrali, partner del progetto, ha ideato uno spazio dove i partecipanti, singolarmente o a coppie entreranno muniti di cuffie audio in un luogo fuori dal tempo, alla ricerca del senso della lettura. Lo spettatore, avvolto da video e immagini, intraprenderà un viaggio di 10 minuti attraverso le sensazioni prodotte da un libro, parole nere su un foglio bianco, motori che lo condurranno in un percorso unico e personale verso luoghi e spazi infiniti per vivere avventure, luoghi e sensazioni. Uno spazio bianco, come una pagina bianca per scrivere le nostre emozioni.

L’Assessore alla Cultura Silvia Sartorio: “Tutti possono provare questa esperienza, un modo nuovo di essere spettatori coinvolti in prima persona immersi per 10 minuti, da soli o in coppia. I commenti raccolti dai numerosi visitatori nell’installazione precedente ci hanno svelato che c’è il desiderio di prendersi del tempo per sé e farsi accompagnare alla riscoperta di valori e contenuti che i libri possono regalare.”

L’accesso è gratuito dalle 10 alle 18.30 durante la settimana, compresi il sabato e la domenica. E’

necessaria la prenotazione bibliotecabesozzo@gmail.com tel. 0332/970195-2-229.