Alla chiesa di Sant’Imerio il festival barocco de “Gli speziali”

Prende il via alla chiesa di Sant’Imerio a Varese l’ottava edizione del Festival barocco de “Gli speziali“. Si inizia il 13 maggio con “Come un riflesso“, un omaggio a Venezia. Silvia Tuja (traversiere) ed Elisabetta Soresina (violoncello) eseguiranno musiche di B. Marcello, A. Vivaldi e A. Bon. Il 27 maggio sarà la volta di un match che a vario titolo, per esempio nel calcio e nel cinema, ha fatto la storia del nostro Paese: “Italia- Germania 4 a 3” con gli speziali Silvia Tuja (traversiere), Carlo De Martini (violino), Elisabetta Soresina (violoncello), Giuseppe Reggiori (clavicembalo) che eseguiranno musiche di A. Vivaldi, J. Quantz, G.F Händel, A. Lotti e F.M. Veracini. Il 10 giugno si prosegue con la serata “Bach, con Corinna Canzian al violino (concerto in collaborazione con Gli echi della natura), mentre il 24 giugno è prevista la serata conclusiva: “Suite“, con musiche di J.S. Bach, J. Ph. Rameau, H. Purcell, D. Buxtehude, D. Zipoli con Giuseppe Reggiori al clavicembalo.