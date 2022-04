Alla conferenza sul futuro dell’Europa nuove regole per l’accoglienza dei migranti

Tutti i migranti e i rifugiati devono ricevere le stesse opportunità e lo stesso trattamento, ma anche gli stessi diritti e doveri. E quando arrivano, a prescindere dal paese in cui arrivano, entrano in Europa e non nel singolo Stato membro.

Sono questi i due punti fondamentali del testo sulle politiche per i migranti e i rifugiati elaborato alla Conferenza sul futuro dell’Europa in corso a Strasburgo.

«Abbiamo raggiunto un buon testo – dice il senatore varesino del Pd Alessandro Alfieri – Come presidente del WG Migration le presenterò in seduta plenaria. Emergono soprattutto due richieste: un maggior ruolo e coinvolgimento dell’Unione europea nella gestione dei flussi migratori ispirandosi al principio della solidarietà e della equa condivisione delle responsabilità, e l’uniformità nell’applicazione di regole comuni in tutti gli Stati membri»:

«In altre parole -riassume Alfieri – tutti i migranti e i rifugiati devono ricevere le stesse opportunità e lo stesso trattamento così come devono avere medesimi diritti e doveri. E allo stesso tempo, a prescindere se arrivano in Polonia o in Ungheria oppure in Italia o in Grecia, deve essere chiaro che migranti e rifugiati mettono piede in Europa, non in un singolo Stato membro, e dunque si applicano regole comuni europee.»

«Richieste – conclude il senatore dem – che diventano ancora più pressanti a seguito della tragica guerra in Ucraina. Lavoriamo perché la Conferenza contribuisca a rispondere velocemente a queste domande».