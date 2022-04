Alla Libreria degli Asinelli di Varese una sezione dedicata a Refugees Welcome

Da qualche settimana la Libreria degli Asinelli di Piazza Repubblica 5 a Varese, ha attivato una collaborazione costante con la sezione varesina di Refugees Welcome tenendo in evidenza in uno spazio apposito vari testi dedicati alle storie dei rifugiati, delle guerre, dei profughi, dell’accoglienza e dell’inclusione.

Con le volontarie di RW che passano spesso in libreria c’è uno scambio stimolante e un gentile ottimismo che caratterizza il gesto di speranza nell’offrire attenzione al tema.

I librai della Libreria degli Asinelli sono impegnati a selezionare e presentare periodicamente sui profili social della libreria alcuni titoli di particolare valore, che riscaldano l’animo e muovono ad unirsi a quelle buone pratiche che possono fare la differenza, soprattutto in un periodo come questo.

Attualmente vengono suggeriti i seguenti titoli ma la proposta varia continuamente aggiungendo novità o ripescando testi del passato che non hanno perso minimamente la propria pregnanza.

Paul Eluard, Libertà

Thomas Hearding, La casa del lago

B. Evaristo, Radici bionde

N. Govoni, Se fosse tuo figlio

A. Gurnah, Paradiso

Roberto Innocenti, Rosa bianca

Mario Lodi , Favole di pace

José M. Mateo, Migranti

M. Skibinski , Ho visto un bellissimo picchio

R. L. Stevenson, Emigrante per diletto

Gino Strada, Una persona alla volta

Janne Teller, Immagina di essere in guerra

Tiziano Terzani, Lettere contro la guerra

Questa settimana desideriamo dedicare un’attenzione particolare all’albo edito da Gallucci, Migranti: si tratta di un libro di grande bellezza, di forte impatto. Costruito a fisarmonica (leporello) con una straordinaria immagine in bianco e nero, fitta di dettagli di chiara suggestione messicana.

Messicano è infatti il bambino che con parole essenziali e una vena calda di nostalgia ci racconta in brevi paragrafi a fianco delle pagine piegate (porzioni dell’illustrazione intera) le tappe che lo hanno portato a perdere la sua terra, i suoi affetti e la sua sicurezza.