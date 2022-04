Alla Polizia locale di Lavena Ponte Tresa arriva il telelaser per il controllo della velocità

Cresce la sicurezza e cresce il rischio multe sulle strade di Lavena Ponte Tresa.

Da questa mattina la Polizia locale si è dotata di telelaser, il misuratore di velocità a puntamento laser per il controllo della velocità degli autoveicoli.

«Un paese più sicuro è uno degli obiettivi della nostra Amministrazione – dice il sindaco Massimo Mastromarino – oltre ad essere un’esigenza molto sentita da tutta la comunità, soprattutto a protezione degli utenti più vulnerabili della strada».

Cittadini residenti e in transito sono avvertiti, e già dilaga sui social il dibattito. C’è chi lo ritiene un provvedimento utile e segnala zone particolarmente pericolose, come Amalia che scrive: “Spero vivamente che la via Luino venga monitorata perché quando attraversiamo con i bambini che ritornano da scuola, le auto se ne fregano del bus fermo e sorpassano e spesso capita di attraversare con qualcuno che sfreccia”. E c’è, inevitabilmente chi non è d’accordo, come Luca che dice “Sinceramente non sono mai stato sicuro che questi strumenti siano sempre stati utilizzati come prevenzione. Spesso vengono sanzionati automobilisti che vanno a 56 km/h sulla via Luino o sulla statale di Marchirolo. Mai visto sanzionare quelli che la sera scambiano le strade per la pista di Monza”.

La discussione è aperta, ma servirà un po’ di sperimentazione (e le prime multe) per capire se il telelaser porterà risultati in funzione preventiva.