Alla scoperta della chiesetta di Santa Croce a Campobella di Ganna con il Fai Varese

Il ritrovo è per la giornata di sabato 30 aprile. Le visite sono in programma, su prenotazione, per tutta la giornata

Il FAI giovani Varese organizza una giornata di visite alla Chiesetta di Santa Croce a Campobella in Valganna. La sua storia inizia nella seconda metà del 1600, quando Giovanni Antonio da Elèna decise di far costruire nella frazione di Campobella, dove abitava, una piccola chiesa, che servisse anche agli abitanti del luogo che non erano in grado di scendere fino alla Badia.

L’Oratorio venne concepito come un progetto artistico, sia dal lato architettonico che da quello pittorico, di primo ordine degno di stare alla pari con le cappelle del Sacro Monte di Varese. Non solo luogo di culto, all’interno della sacrestia venne costituita una biblioteca, affinché i giovani studenti potessero “acquistare qualche nozione con le quali supplire alle scarse possibilità proprie e del luogo”. La biblioteca di Giovanni Antonio non esiste più, ma la chiesetta, dedicata alla Santa Croce, è ancora lì con i suoi straordinari affreschi, purtroppo rovinati dall’umidità e dal tempo, pronta a far conoscere anche le vicende più curiose.

Prenotazione Obbligatoria a questo link.

Evento a contributo libero a partire da: 3€ per iscritti Fai, 6€ per i non iscritti. Possibilità di iscrizione e rinnovo al FAI in loco alla quota di benvenuto FAI giovani di 15€ per ragazzi dai 18 ai 35 anni. Richiesto il Green Pass in ottemperanza alla normativa sanitaria vigente alla data di svolgimento dell’evento.

RITROVO: sabato 30 aprile 2022 per la Chiesetta Santa Croce a Campobella, Piazzetta Santa Croce, 21039 Valganna VA. INFO: varese@faigiovani.fondoambiente.it.