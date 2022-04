Alla scoperta di Uboldo con le speciali visite guidate a cura degli alunni della scuola media di Uboldo

I ragazzi e le ragazze della scuola media di Uboldo “Guide Turistiche” per un giorno alla Chiesa di San Cosma. E’ quanto accadrà sabato 14 maggio, alle ore 15 e alle ore 16 quando 12 ragazzi e ragazze della Scuola Secondaria di Uboldo guideranno i visitatori alla scoperta della Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, un prezioso patrimonio artistico e culturale che, per la prima volta, sarà raccontato da giovani narratori.

Saranno Giacomo, Martina, Irene, Andrea, Beatrice, Sofia P., Eleonora, Matilde M., Alice, Jacopo, Sofia M. e Matilde V. i Narratori Per Uboldo che, divisi in due gruppi, animeranno le visite guidate in San Cosma. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Culturale Per Uboldo in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni di Uboldo, la Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo di Uboldo e con il patrocinio del Comune di Uboldo, rientra in un più ampio progetto di riapertura al pubblico delle chiese di Uboldo per valorizzarle e dare la possibilità alla cittadinanza e non solo di visitarle e conoscerle.

Da qui nasce il progetto denominato “Narratori per Uboldo” che consiste nella riapertura delle chiese di Uboldo per permettere alle persone di recarsi in visita organizzando, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo cittadino, delle “visite guidate”.

“Siamo convinti che il nostro patrimonio sia una risorsa che possa aiutare a crescere come cittadini– afferma il Presidente dell’Associazione culturale Per Uboldo, Nunzia Venturi -. I monumenti, le chiese, le case, i palazzi, le vie, le piazze sono i primi luoghi dove nasce la cittadinanza. Conoscere la storia del proprio paese, approfondirne la conoscenza del patrimonio storico, culturale e artistico rappresenta una forma di cittadinanza attiva tesa a stimolare il senso di responsabilità dei giovani studenti verso il patrimonio artistico-culturale del territorio uboldese e a promuovere comportamenti di tutela e di consapevolezza del patrimonio d’arte e di cultura. Il progetto “Narratori per Uboldo” vuole, dunque, rappresentare un’esperienza di cittadinanza attiva che vuole far nascere negli studenti di Uboldo il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l’apprezzamento per la storia del territorio. Da qui il coinvolgimento della scuola media cittadina che ha aderito all’iniziativa con grande entusiasmo e che ringrazio”.

Gli Apprendisti Narratori sono stati coinvolti in un percorso didattico di studio che ha fatto loro incontrare, attraverso laboratori, l’arte e la storia del loro territorio e li ha fatti diventare Narratori in grado di illustrare ad altri studenti o ad unpubblico di adulti il patrimonio artistico-culturale di Uboldo.

Oggetto del progetto “NARRATORI per UBOLDO” per l’anno scolastico 2021/2022 è stata la Chiesetta dei Santi Cosma e Damiano. E SABATO 14 MAGGIO i piccoli Narratori Per Uboldo guideranno i visitatori alla scoperta dei tesori racchiusi nella chiesetta dei Santi Cosma e Damiano, luogo identitario per il paese di Uboldo nel quale i cittadini si riconoscono.

Narratori per Uboldo

Visite guidate alla Chiesa dei Santi Cosma e Damiano di Uboldo

SABATO 14 MAGGIO 2022

Prima visita ORE 15,00 – Seconda visita ORE 16,00

Per partecipare alla visita guidata è necessario iscriversi.

Per info e prenotazioni: tel. 328.7444674 – E-mail: assperuboldo@libero.it