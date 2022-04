Alla scuola Settembrini la Festa di primavera accoglie i bimbi della futura prima

Una festa per celebrare la nuova stagione con nuove piante e futuri alunni da accogliere in giardino.

Questo il senso della Festa di primavera che si è svolta sabato 9 aprile nel giardino della primaria Settembrini (IC Varese3) coinvolgendo decine di famiglie, alunni di tutte le classi e i loro genitori, assieme alle maestre che per l’intera mattinata, si sono dedicati tutti insieme alla cura di orto, giardino e area verde davanti alla scuola.

Ai futuri primini è stato regalato un vasetto che i bambini hanno decorato insieme agli alunni di quinta e alle loro future maestre. Il vasetto è stato poi riempito di terra dove sono stati piantati dei semi.

Fino a settembre i primini si prenderanno cura della loro piantina che poi con l’inizio della scuola il prossimo anno pianteranno nel giardino della scuola.

Gli alunni di seconda e terza , insieme alle maestre, sono stati impegnati nella riproduzione di quadri di pittori famosi che hanno come tema l’albero.

Tutti insieme poi, alunni e maestre hanno seminato l’orto e le aiuole che erano state precedentemente preparate dall’associazione genitori. Sono stati poi messe a dimora piantine nelle aiuole e sistemato il giardino della scuola.

Non sono mancati giochi, musica e la merenda: una vera a propria festa ecologica per salutare la primavera, accogliere i futuri bambini e rendere ancora più bella la scuola Settembrini.