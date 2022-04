Allo spazio culturale Civico3 la presentazione del libro “Separarsi con MeToDo”

Sabato 9 aprile, alle 16, appuntamento a Gallarate, allo Spazio Culturale Civico3 dove è in programma l’incontro con l’avvocato Donatella Daddio e il counselor Carlo Fragomeni, autori del libro “Separarsi con MeToDo”, relatore Avv. Immacolata Iglio Rezzonico.

Un libro scritto per tutti, perché parla a tutti. Un libro che racconta di esperienze e percorsi in cui si sono integrate le competenze e le professionalità di un avvocato negoziatore, Donatella Daddio e di un Counselor, Carlo Fragomeni. Le relazioni sono parte della nostra vita, la prima e più importante è quella con noi stessi. E’ quella di cui dobbiamo prenderci maggiore cura per affronatre in modo sano il rapporto con l’altro. Scopriremo con gli autori che MeToDo è una traccia percorribile per evitare conflittualità, rabbia e rancore: è possibile uscire da una relazione o scegliere di restarci senza perdere umanità.

E’ possibile affrontare la separazione consensuale o giudiziale o l’interruzione di una qualsiasi relazione senza nutrire il conflitto e l’istinto di prevaricazione? Perchè non riusciamo a soffermarci e ad apprezzare il beneficio che otteniamo dalla conclusione di un accordo duraturo e soddisfacente? La convinzione comune vuole che per separarsi si debba essere necessariamente uno contro l’altro, non si può essere vicini e affrontare fianco a fianco quest’ultima tappa di una relazione. Ma è poi così vero che dobbiamo essere per forza “io contro te e tu contro me”?

“Il nostro MeToDo unisce gli aspetti giuridici con quelli relazionali per permettere di vedere la separazione e il divorzio da un punto di vista diverso, dando un’alternativa in cui possiamo essere ancora una volta “io con te”, perché non saremo più coppia ma continueremo a essere genitori, e anche se non abbiamo figli, così come abbiamo deciso insieme di unirci possiamo avere la forza di decidere insieme di dividerci”, spiegano gli autori.

L’evento è aperto a tutti, non solo agli addetti ai lavori: faremo quattro chiacchiere con gli autori guidati dall’avvocato Immacolata Iglio Rezzonico esperta di diritto di famiglia e tutela dei minori.