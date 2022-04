Amca Varese, missione compiuta: sbanca Parma e vince il girone

Accede nel migliore dei modi alla seconda fase della Serie B di basket in carrozzina la Amca Elevatori Varese: i biancorossi, impegnati a Parma nell’ultima giornata della prima fase sbancano 55-75 il campo degli emiliani e chiudono in testa il girone con otto vittorie in altrettante partite.

Quella di sabato scorso era la gara più temuta e attesa per gli uomini di Fabio Bottini: la Laumas era l’unica avversaria in grado di impensierire l’Handicap Sport che all’andata aveva sì vinto al PalaCusInsburia senza però un vantaggio consistente. La vigilia del big match non era stata delle migliori, con Pedretti al rientro da un infortunio seguito dall’operazione alla mano e con il forfait di Gabriele Silva a poche ore dal match.

A quel punto Pedretti (foto di Massimo Longo) è stato schierato e ha risposto da campione, mettendo a segno ben 21 punti, top scorer dell’incontro. Ottime anche le prove di Molteni e Roncari, 19 a testa, ma se per il secondo il bottino è cosa consueta, per il primo si tratta del miglior risultato stagionale. Ottima nel complesso la fase difensiva del quintetto varesino.

La partita di Parma è iniziata in equilibrio (18-19 alla prima sirena) ma poi Varese ha dato l’accelerazione giusta al match con un parziale di 10-23 che ha scavato un solco decisivo. Nella seconda parte del match non si sono registrati particolari break sui due lati, ma il vantaggio accumulato dall’Amca Elevatori è stato sufficiente per un finale tranquillo e trionfale.

Con questo successo quindi l’HS Varese entra in pompa magna nella seconda fase del torneo in cui le otto squadre qualificate (anche Parma ha superato il barrage) saranno suddivise in due gironi con il sorteggio previsto l’11 aprile. L’Amca Elevatori è senza dubbio una delle grandi favorite per la promozione insieme a Gradisca: sarebbe ovviamente utile evitare lo scontro diretto ma questo lo dirà l’urna.

Laumas Gioco Parma – Amca Elevatori Handicap Sport Varese 55-75

(18-19, 28-42, 40-59)

Parma: Serio 10, Stravinskas 12 , Malangone, Reggio 19, Chierici, Giansoldati 9, Rovina 4, Fagioli 2, Biazzi.

Varese: Marinello 2, Pedretti 21, Sala 2, Molteni 19, Diene 12, Fiorentini , Roncari 19, Biaye. All. Bottini.

I RISULTATI (ultima giornata della prima fase)

Gioco Parma – Amca Elevatori H.S. Varese 55-75; Alitrans Verona – Icaro Sport Brescia 68-39. Ha riposato Gelsia Seregno.

LA CLASSIFICA

VARESE 16; Parma 12; Verona 8; Brescia e Seregno 2.