Anche Cassano Magnago presente al “Premio Voucher turismo, cinema, tv, musica e comunicazione”

Nello spazio eventi Fifty Five di Milano è tornato quest’anno l’atteso “Aperiviaggi” Voucher, il momento conviviale legato al “Premio Voucher Turismo, Cinema, TV, Musica e Comunicazione”, che da sempre costituisce un’importante occasione di incontro tra istituzioni, vettori e aziende di promozione turistica, a livello Internazionale.

Anna Di Maria e Paky Arcella, ideatori del Premio, con l’auspicio di una ripresa poderosa dell’industria del turismo e del suo indotto, hanno festeggiato il ritorno in presenza della Borsa Internazionale del Turismo, che, a Milano, accoglie, ogni anno, i più importanti rappresentanti del settore turistico, con uno straordinario evento dedicato alle premiazioni, degli operatori del settore, degli artisti e dei giornalisti che, con il loro operato, hanno posto in luce l’importanza del turismo e di tutto quanto intorno ad esso ruota.

A consegnare i riconoscimenti, la splendida Federica Vaniglia, vincitrice del titolo Miss eleganza nel concorso di Miss Viso, e sono intervenuti personaggi di spicco, come Danilo Arleghi, presidente del Club del Marketing e della Comunicazione, Manuela Bresciani head of Communication della Nazionale Italiana Artisti TV, l’inviata di Striscia la Notizia Chiara Squaglia, la signora Grazia Perego rappresentante dell’Associazione Autobus Turistici della Lombardia e la cantante Gisella Cozzo, voce dell’iconica “Joy (I feel good, I feel fine), storica colonna sonora dello spot pubblicitario “Coppa del Nonno”.

Tra i premiati, l’armatore Maurizio Aponte della compagnia di Navigazione NLG, che offre l’opportunità ai turisti di tutto il mondo di visitare destinazioni esclusive come l’Isola di Capri, il Direttore del settimanale “Novella Duemila” Roberto Alessi, il musicista statunitense Ronnie Jones, il rappresentante del Brand ALV Andare Lontano Viaggiando Alviero Martini ed il giornalista Biagio Maimone, direttore di Marketingjournal.it, il quale opera come ufficio stampa di iniziative culturali, anche finalizzate alla solidarietà.

Il riconoscimento è stato consegnato anche alla Nazionale Italiana Artisti TV, per gli ormai 35 anni di attività solidale e benefica, messa letteralmente “in campo” in tutta Italia, e che, grazie al supporto di oltre 350 artisti, è riuscita a raccogliere fondi per quasi 7 milioni di euro. Presenti alla manifestazione anche ospiti d’eccezione, in qualità di rappresentanti di realtà quali Fuori Fiera per i più importanti Happening del turismo, ossia BMT, TTG e BIT, oltre all’emittente televisiva One TV, Canale 79 DDT che ha realizzato le interviste ai partecipanti e la Città di Cassano Magnago nella figura del consigliere comunale Andrea Pisani che ha dichiarato: “Ringrazio l’organizzatrice Anna di Maria per l’invito esclusivo che ha rivolto a me e, di riflesso, a tutta la Città: partecipare ad eventi di socialità e confronto con gli operatori turistici Nazionali permetterà di diffondere le migliori proposte per la valorizzazione di un asset strategico per un Paese come il nostro, che ricava all’incirca il 13% del proprio Pil dal Turismo. I cittadini stranieri scelgono l’Italia come meta per le proprie vacanze per l’elevato livello qualitativo che le strutture turistiche offrono, per l’onnicomprensività delle soluzioni proposte che spaziano dai luoghi di villeggiatura più popolari alle eccellenze culturali, enogastronomiche e del Lusso, in grado di attrarre i clienti high spender mondiali.

Anna di Maria, ideatrice del premio ha aggiunto: “Voucher, come sempre, accende i riflettori sul mondo del turismo consegnando il “Premio Voucher” ad alcuni operatori del settore, giornalisti ed artisti che, con il loro operato, hanno posto in luce l’importanza dell’Industria del Turismo e del suo indotto dimostrando come l’intero comparto sia un asset prezioso per il continuo sviluppo dell’economia italiana”.