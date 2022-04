Ancora liquami nel torrente Lanza, nuovi sversamenti dal depuratore di Cantello

Tornano gli sversamenti e i cattivi odori dal depuratore di Cantello al torrente Lanza, il corso d’acqua che attraversa il Plis della Valle del Lanza. Un problema che negli anni è già stato evidenziato in più occasioni, l’ultima volta tra giugno e luglio della scorsa estate. La mancanza di precipitazioni ha inoltre aggravato la situazione.

A segnalare gli sversamenti sono state le Guardie Ecologiche Volontarie, che negli ultimi giorni hanno verificato la brutta situazione, come spiega Fabio Facetti: «Già da prima di Pasqua abbiamo notato gli sversamenti. Il grosso è avvenuto venerdì e domenica è aumentato anche l’odore. Stamattina (mercoledì 20 aprile, ndr) c’erano le scuole in visita e hanno visto in diretta quello che usciva dal depuratore. Rispetto a giugno dell’anno scorso i liquami sono arrivati all’altezza dei Mulini del Trotto. L’ultima notizia che abbiamo avuto da Alfa era un investimento di 4 milioni per le opere di ristrutturazione dell’impianto».

Chiara Catella, sindaco di Cantello, spiega: «Siamo in attesa del rifacimento del depuratore da parte di Alfa, ci hanno detto che i lavori saranno appaltati entro la fine dell’anno e spero sia così. La scorsa estate l’intervento è stato puntuale e per mesi non ci sono più stati problemi, fino a oggi. L’importante è che non continui a sversare per mesi come accaduto nei mesi passati. Ci sarà da capire quale è stato il problema questa volta e da dove proviene il guasto. Capisco che attendere in questi casi non è la cosa più bella, ma va analizzato bene il problema».

Alfa Srl, gestore del servizio idrico integrato in provincia di Varese e quindi anche del depuratore cantellese, fa il punto con una nota: «Alfa ha preso in gestione l’impianto di Cantello il 1° gennaio del 2021 ed ha subito provveduto a migliorare la conduzione, innanzitutto incrementando la presenza dei propri tecnici che oggi sono presenti quotidianamente presso l’impianto dal lunedì al venerdì e che effettuano ispezioni di controllo anche durante i fine settimana e nelle giornate festive. Oltre a questo, è attivo 7 giorni su 7 e 24h su 24h un servizio di pronto intervento che allerta il personale reperibile in caso di segnalazioni o allarmi provenienti dal telecontrollo dell’impianto. Ciò garantisce un rapido e costante servizio in tutti i giorni dell’anno. Inoltre, Alfa ha realizzato gli interventi necessari per risolvere le problematiche più urgenti. Ecco i principali: pulizia straordinaria della sezione di disinfezione finalizzata alla rimozione di eventuali materiali accumulati nel tempo e che avrebbero potuto dare origine a fenomeni di trascinamento; pulizia straordinaria della stazione di sollevamento iniziale finalizzata ad ottimizzare la funzione degli organi di sollevamento; Incremento della frequenza di smaltimento dei fanghi al fine di mantenere le concentrazioni ottimali per il processo di depurazione; Sostituzione di una pompa di sollevamento iniziale con una maggiormente efficiente e performante. Per quanto riguarda invece gli interventi strutturali di più lungo periodo, nel proprio Piano degli investimenti la società prevede la risoluzione dell’infrazione europea – che purtroppo riguarda anche altri depuratori – al più tardi entro il 2025, con un investimento globale (in parte destinato anche al collettamento della località Folla di Malnate al depuratore del Pravaccio) 4,5 milioni di euro. Il depuratore di Cantello è entrato in funzione nel 1994 e serve i comuni di Cantello e Rodero. Serve una popolazione di 4.600 persone circa per un totale di 5.900 abitanti equivalenti). La portata media in ingresso è di oltre 2.700 metri cubi/giorno».