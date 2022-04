Andolfi e il maltempo battono Crugnola e De Tommaso: varesini sul podio a Sanremo

Nove decimi di secondo, e un meteo fattosi improvvisamente pazzo, hanno separato Andrea Crugnola dalla seconda vittoria (in due gare) nel Campionato Italiano Assoluto Rally 2022. Davvero beffardo il verdetto del Rallye Sanremo per il pilota varesino, che tuttavia mantiene saldamente la leadership del tricolore: avanti nettamente per otto prove speciali (compresa la power stage iniziale con cui ha aggiunto 3 punti alla classifica del CIAR), l’alfiere della Citroen è stato improvvisamente rallentato dal maltempo.

Una grandinata ha costretto infatti l’organizzazione a sospendere la PS9, con transito in trasferimento, e poi ha inciso sulla successiva PS10, interpretata magistralmente da Fabio Andolfi e dalla sua Skoda Fabia. Crugnola, come altri, ha cercato di limitare i danni ma si è trovato al secondo posto e non è riuscito nell’ultima PS a ribaltare il verdetto. Andolfi vincente, Crugnola (con Pietro Ometto) secondo a 0.9.

E terzo un di nuovo incisivo Damiano De Tommaso, a rafforzare la presenza varesina sul podio del Sanremo. L’isprese, su Skoda Fabia con Giorgia Ascalone, ha tallonato Crugnola in avvio, poi è stato bravo a difendere il podio nonostante una forte botta al posteriore nella PS8 che ha rischiato di far terminare anzitempo la gara. DDT però è riuscito a ripartire mettendo in carniere un altro piazzamento di altissimo livello che gli vale anche la conferma della seconda piazza in classifica alle spalle di Crugnola.

Anche perché il Sanremo ha fatto vittime illustri, su tutti Giandomenico Basso e Craig Breen. Il campione in carica, battuto dai varesini nella power stage, aveva anche preso il comando in avvio di rally prima del controsorpasso di Crugnola. Nel corso della PS6 però, il pilota della Skoda ha danneggiato il posteriore destro e non è riuscito a ripartire. Una disdetta in chiave tricolore visto che si trova a 28 punti dalla vetta con il “jolly” dello scarto praticamente già giocato. L’irlandese, dal quale si aspettavano faville con la Ford Puma, è durato appena una prova in più di Basso: problema meccanico e ritiro, ma c’è da dire che non era mai riuscito a inserirsi nella lotta al vertice.

Chi, dunque, ha fatto bene in questo quadro è stato il terzo pilota CIAR targato Varese, Simone Miele: alla vigilia avevamo spiegato che l’olgiatese (con Eleonora Mori) era destinato a una gara di apprendistato visto che era all’esordio nel tricolore assoluto, ma allo stesso tempo avevamo scritto che poteva ampiamente valere la top ten. E così è stato: regolare, attento ma comunque veloce, Miele ha chiuso sesto (dietro Albertini e Scattolon) cominciando così ad accumulare punti in classifica.

Ha infine concluso ai piedi del podio Andrea Spataro, impegnato nella “Sanremo Legend”, ovvero la gara parallela valida per il CRZ, la Coppa di Zona. Il vincitore dell’ultimo “Laghi” ha corso in rimonta con Alessia Muffolini terminando con un piazzamento comunque utile; la vittoria in questo caso è andata a Ferrarotti.

69° RALLYE SANREMO

1) Andolfi-Fenoli (Skoda Fabia); 2) Crugnola-Ometto (Citroen C3) a 0.9; 3) De Tommaso-Ascalone (Skoda Fabia) a 45.5; 4) Albertini-Fappani (Skoda Fabia) a 1.13.0; 5) Scattolon-Bernacchini (Skoda Fabia) a 1.37.7; 6) Miele a 4.07.5; 7) Pedro a 5.01.1; 8) Lucchesi a 5.17.3; 9) Rusce a 5.56.0; 10) Pisani a 7.00.9.

CIAR – CLASSIFICA (dopo 2 gare)

1) CRUGNOLA 41; 2) DE TOMMASO 29; 3) Andolfi 24; 4) Albertini 21; 5) Scattolon 14; 6) Basso 13; 7) Michelini 10; 8) MIELE 6; 9) Ciuffi e Lucchesi 3.