Andras Janos Kocsis ospite del Lions Gorla-Valle Olona al Palace Hotel di Legnano

Giovedì 7 aprile (ore 20,00) il Palace Hotel di Legnano ospita Andràs Jànos Kocsis, operatore-regista ungherese e noto corrispondente di guerra. Sarà il protagonista ella serata organizzata dal Lions Club Gorla-Valle Olona nell’ambito di un inter-meeting con il club Busto Lombardia ed il club Lonate Pozzolo Brughiera.

«In considerazione del drammatico periodo storico che stiamo vivendo, l’opinione e la testimonianza di quest’illustrissimo personaggio potrà essere un importante punto di vista sull’attuale conflitto tra Russia e Ucraina e sugli scenari geopolitici che vengono riportati dalla stampa nazionale ed internazionale» – sottolineano gli organizzatori.

Andras Janos Kocsis nasce a Budapest il 15 novembre 1943 e vive nel suo Paese fino al 1972, passando dall’invasione sovietica del 1950. Laureato in architettura segue un’altra strada professionale lavorando nella televisione di stato ungherese fino a quando il Kgb non inizia a dargli la caccia, costringendolo ad abbandonare la sua terra per aver mandato in onda materiale che era stato censurato.

Nel 1977 approda a Bergamo dove inizia a lavorare nella prima televisione privata della città, Bergamo Tv. Dal 1983 al 1985 è chiamato da Silvio Berlusconi in persona a lavorare per le reti Fininvest, per Canale 5 è l’ideatore e il regista di Professione reporter, condotta da Kocsis Sandro Giacobbe e Indro Montanelli. Da allora è stato parte di moltissimi progetti televisivi, ha insegnato e ha intervistato grandi personaggi della storia come Milosevic.