Andrea Gibelli (FNM) spiega il progetto Piantalalì

Andrea Gibelli, Presidente di FNM, presenta il progetto Piantalalì

Andrea Gibelli, Presidente di FNM, ha partecipato all’evento “La Lombardia tesse il suo futuro. Da Fili fiorisce Piantalalì: piantiamo migliaia di alberi per un territorio più verde”, organizzato dal settimanale Buone Notizie del Corriere della Sera in collaborazione con FNM e Trenord, dove ha presentato il progetto Piantalalì. L’iniziativa, realizzata nell’ambito del progetto FILI, porterà migliaia di alberi e arbusti in 24 Comuni attraversati dalla rete FERROVIENORD.

Andrea Gibelli: “Migliaia di nuovi alberi in 24 Comuni attraversati dalla rete FERROVIENORD”

[p] Un’area verde di 41mila ettari che crescerà lungo la rete ferroviaria lombarda, rendendo ancora più sostenibile l’ecosistema treno, green per eccellenza. È questo il cuore dell’iniziativa Piantalalì, realizzata da FNM e Trenord nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana ed extraurbana FILI, che porterà migliaia di nuovi alberi e arbusti in 24 Comuni attraversati dalla rete FERROVIENORD. Il primo seme è stato gettato a Cormano, dove nel mese di marzo sono stati avviati interventi di riforestazione e pulizia di aree verdi incolte.

Andrea Gibelli ha ricordato come Piantalalì preveda la piantumazione di specie autoctone adeguate agli ambienti e alla demografia dei territori, riforestazione di esemplari in cattive condizioni, creazione di elementi paesaggistici “verdi”, riordino e pulitura di zone incolte. Questi interventi, che verranno realizzati nei Comuni coinvolti nel progetto Piantalalì, sono stati definiti e sviluppati con il supporto di partner tecnici come Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA).

Andrea Gibelli: “Piantalalì rappresenta il primo tassello di un disegno più ampio che è FILI”

Il Presidente FNM Andrea Gibelli ha così commentato Piantalalì, progetto ideato nell’ambito di FILI: “Piantalalì rappresenta il primo tassello di un disegno più ampio che è FILI, uno dei progetti di rigenerazione urbana ed extraurbana più importanti di Europa. Con questa iniziativa vogliamo dimostrare che è possibile per una società che si occupa di mobilità avere un rapporto diverso con il territorio, istaurando un dialogo con gli enti locali riguardo al tema della ricostruzione delle reti ecologiche. Obiettivo di FILI è risanare e ricucire un territorio vasto per saldare quel debito storico nato con la rivoluzione industriale che ha portato ricchezza attraverso la ferrovia ma anche una urbanizzazione intensa e per abbattere la distanza tra piccoli e grandi centri, rendendoli equipontenziali”.

Nel corso dell’evento è intervenuto anche Marco Piuri, Amministratore Delegato di Trenord e Direttore Generale di FNM: “Piantalalì’ è un invito a smettere di trattare male il pianeta, ma significa anche ‘piantala proprio lì’, cioè nelle aree verdi lungo la rete ferroviaria in cui c’è bisogno di un intervento, e studiando questo intervento perché sia adeguato al territorio. È un appello alla responsabilità che per primi abbiamo colto: noi che siamo reti di mobilità vogliamo restituire valore ai territori, ricostruendo le reti ecologiche e collaborando con le reti sociali. Con Piantalalì le stazioni e i binari lungo cui corrono i nostri treni saranno ricuciti alle zone circostanti da una cintura verde. Ulteriore tassello del nostro percorso per la sostenibilità è una riflessione sulla mobilità: il trasporto collettivo è una risposta fondamentale alla sfida in corso per la transizione ecologica. La pandemia ci ha cambiato, in abitudini e orari; ora occorre che i modelli di mobilità si evolvano sulla base delle nuove esigenze dei passeggeri”.

Andrea Gibelli e FNM all’Expo 2020 Dubai

Piantalalì è un tassello di un più ampio percorso per la riqualificazione urbana ed extraurbana avviato con FILI, progetto promosso da Regione Lombardia, FNM, FERROVIENORD e Trenord, con l’obiettivo di dare nuovo significato ai principali centri di connessione ferroviari e proporre soluzioni all’avanguardia nel disegno architettonico e nella sostenibilità ambientale. Grazie a FILI, l’asse Milano-Malpensa diventerà un’arteria di scenari urbani verdi, moderni e ad alta vivibilità, che comprenderà stazioni e reti, ma anche le aree limitrofe.

Andrea Gibelli ha recentemente partecipato alla tre giorni di eventi, organizzati dalla Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, in collaborazione con FNM, in occasione dell’Expo 2020 Dubai. L’evento è stato un’occasione per il Presidente Gibelli per presentare nel dettaglio numerose attività del Gruppo FNM e in particolare il progetto FILI.

Andrea Gibelli: “FNM vuole rendere Milano e la provincia equipotenziali in termini di servizi e di produttività”

Il Presidente FNM ha raccontato quali sono i sei progetti che costituiscono l’ossatura di FILI, con la Stazione di Milano Cadorna che verrà rinnovata e sarà il centro di una Foresta Sintetica Pensile che, come una immaginaria fabbrica, produrrà ossigeno per la città di Milano. La sede del Gruppo FNM inoltre verrà spostata da Milano Cadorna a Bovisa. Il nuovo headquarter del Gruppo FNM verrà realizzato con le migliori tecnologie costruttive a basso impatto ambientale e a bassa emissione di carbonio. L’area verrà quindi riqualificata.

Il progetto FILI prevede inoltre la riqualificazione di due poli strategici per la viabilità e per l’economia lombarda: Saronno e Busto Arsizio. La stazione di Saronno, con alcune aree limitrofe, vedrà il rifacimento del Fabbricato Viaggiatori con la rimozione delle residue superfetazioni che ospitano uffici che saranno ricollocati all’interno dell’innovativo Polo, il restyling del sottopasso centrale della stazione con l’inserimento di ascensori a servizio anche del Fabbricato Viaggiatori. In questo contesto verrà recuperata anche l’area di 120mila metri quadrati dell’ex fabbrica di automobili Isotta Fraschini.

Andrea Gibelli si è poi soffermato sulla cittadina di Busto Arsizio, spiegando l’obiettivo del Gruppo FNM di operare un programma di riqualificazione urbanistica, per poi concludere parlando della costruzione della superstrada ciclabile che collegherà la stazione di Milano Cadorna con l’aeroporto di Malpensa senza interruzioni, e del progetto Piantalalì.