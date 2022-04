Annalisa Lucifero e la figlia Cora sono in Centro America: la bimba doveva stare col padre a Somma Lombardo

Annalisa Lucifero, 39 anni e la figlia Cora di 9 sono in America Centrale, in uno Stato raggiunto in aereo dopo aver fatto scalo in Spagna, e si tratta di un allontanamento volontario. Lo ha fatto sapere con una nota il procuratore della repubblica di Lecco Ezio Domenico Basso per un fatto che ha lasciato in tanti col fiato sospeso nei giorni scorsi per il caso di madre e figlia sparite nel nulla e con un legame forte con la provincia di Varese dal momento che il padre della piccola ed ex marito della donna vive a Somma Lombardo e non più tardi di qualche giorno fa ha fatto un appello sui media per chiedere alla donna di tornare.

La signora Annalisa era sparita assieme alla figlia prima del 14 marzo, a pochi giorni dell’udienza prevista il 22 dinanzi al tribunale civile di Busto Arsizio dove era in discussione la modifica delle condizioni di divorzio, in particolare l’affido della figlia che una perizia depositata poco prima avrebbe disposto l’assegnazione del domicilio della bambina presso il padre, dove vivono gli altri due fratelli della bimba e figli della coppia (ora separata), di 12 e 14 anni.

Il giudice non avrebbe deciso subito ma il contenuto di quella perizia dove veniva messo nero su bianco che la miglior condizione di bigenitorialità sarebbe stata garantita dal contesto paterno avrebbe obbligato la donna ad assegnare la bambina al domicilio delle marito, appunto in provincia di Varese. Ma madre e figlia non sono mai arrivate a Somma Lombardo: solo una settimana prima della sparizione la donna si era recata nell’abitazione dell’ex marito per cominciare a portare alcuni vestiti della piccola il cui spostamento era in programma per l’inizio dell’estate.

Invece la donna aveva già disdetto il contratto di affitto nella casa di Olgiate Molgora, staccato le utenze e fattori bagagli. Ora si apprende che «è emerso», scrive il procuratore Domenico Basso, «dagli approfondimenti investigativi sinora svolti, che la predetta (Annalisa Lucifero ndr) non sarebbe in pericolo di vita essendosi allontanata volontariamente a mezzo aereo, che ha fatto scalo in Spana, alla volta di un paese del Centro America».

La scelta della destinazione in America Centrale, in un paese dove si parla spagnolo combacerebbe con l’intenzione della donna di imparare la lingua nell’ultimo periodo, come hanno spiegato alcuni testimoni nel paese della Brianza lecchese. Rimane aperto in procura a Lecco il fascicolo per sottrazione di minore.