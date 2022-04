Anniversario della liberazione d’Italia, il programma delle celebrazioni ad Uboldo

Il programma completo degli eventi per la celebrazione del 77esimo anniversario della liberazione d’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista

Ad Uboldo il Comune invita la cittadinanza a partecipare numerosa alle celebrazioni in programma per lunedì 25 aprile per il 77esimo anniversario della liberazione d’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista.

Il programma completo delle celebrazioni ad Uboldo: