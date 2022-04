Annunci di lavoro truffaldini: “Cercavo un impiego serio, mi hanno umiliata”

Ancora un racconto di annunci di lavoro “truffaldini” a Varese. Questa volta a scriverci è una lettrice di 54 anni che è incappata per due volte in situazioni simili: la proposta di un lavoro, i colloqui fatti in locali improvvisati o al bar, le mansioni che risultano essere diversissime da quelle ventilate e la delusione per quella che poteva essere un’occasione ed invece si trasforma in una perdita di tempo. Ecco il racconto della nostra lettrice:

Buongiorno redazione, ho letto con molto interesse l’articolo suggerito da una lettrice, che come me, è incappata in questo bel personaggio. Tale Umberto, mette annuncio su Indeed per ricerca personale, ( manderò in allegato tale annuncio). Io ci sono incappata 2anni fa . Mi presento a tale selezione, mi parla di questa sua azienda di servizi per i loro clienti, e mi seleziona per l’indomani. Felice di poter iniziare questa nuova avventura alle 7,30 mi trovo presso questo ufficio per avere delucidazioni sul lavoro da svolgere. Alle 8,30 mi affiancò una signora che come me fu selezionata, e un suo galoppino che ci avrebbe istruite.

Per farla breve dopo avere fatto 3 spostamenti in macchina e dopo avere fatto 3 sistemi caffè ai vari bar, alle 10,30 cominciammo a lavorare. Tale lavoro consisteva nel suonare i campanelli e proporre stipulazione di contratti Enel. Fino a quel momenti erano stati molto molto vaghi di cosa dovevamo fare. 15 giorni fa ricado ancora una volta in uno di questi annunci mi contatta Giulia mi dice che c’è una selezione e mi presento.

Dovevo portare io il mio Cv, come se loro non lo avessero, si presenta Umberto, comincia a tergiversare, perché non ti fa capire niente di cosa tu debba fare, quando poi dice la frase “offriamo servizi per i nostri clienti”, li ho capito tutto, l’ho affrontato gli ho detto che io e lui ci conoscevamo già e che non mi avrebbe più mandato a suonare campanelli come se fossi una ragazzina.

Premetto che ho 54 anni e ho sempre lavorato con dedizione e voglia di fare, questa esperienza mi ha devastata psicologicamente mi sono sentita umiliata solo perché sono alla ricerca di un lavoro, non abbiamo bisogno anche di questo schifo. Vi ringrazio e Vi auguro un buon lavoro.