Antonella Cappelli alla guida della nuova Struttura Semplice Dipartimentale di Reumatologia

Antonella Cappelli è la responsabile della nuova Strutture Semplice Dipartimentale di Reumatologia. Varesina, si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Pavia nel 1987 e si è specializzata in Reumatologia nel 1992, all’Università degli Studi di Milano, con una tesi dal titolo “Comportamento della fosfatasi alcalina in pazienti affetti da M. di Paget trattati con Clodronato ev“.

Dal 1988 è in servizio negli Ospedali di Varese, al Del Ponte prima e poi al Circolo. Dal 2020, in particolare, è alla guida della Reumatologia varesina, prima Struttura Semplice e ora Struttura Semplice Dipartimentale. Da oltre 20 anni, la Dott.ssa Cappelli si occupa di diagnosi e cura delle artropatie infiammatorie e delle malattie osteometaboliche.

È membro della Società Italiana di Reumatologia dal 1993 e membro del Comitato Scientifico di ALOMAR, l’Associazione Lombarda Malati Reumatici, sezione di Varese. La Reumatologia afferisce al Dipartimento di Emergenza ad Alta Specialità e Medical Center di ASST Sette Laghi e prevede un’attività clinica finalizzata alla diagnosi e cura delle malattie reumatologiche sistemiche, infiammatorie croniche, a patogenesi autoimmune, quali le artriti (ad es. l’Artrite Reumatoide, l’Artropatia psoriasica, le Spondiloartriti e la Gotta), le connettiviti (come il Lupus eritematoso sistemico, la Sclerosi sistemica, la Sindrome di Sjögren) le Vasculiti (quali le arterite di Horton / M. di Behcet / granulomatosi eosinofila con poliangioite) le patologie osteometaboliche, quelle meccanico-degenerative e la Sindrome fibromialgica.

La Reumatologia è un centro autorizzato alla dispensazione dei farmaci biotecnologici, alla prescrizione di Teriparatide e Denosumab per l’Osteoporosi ed è centro autorizzato alla diagnosi e alla terapia delle Malattie Rare, come la Sclerosi Sistemica.

La struttura partecipa inoltre a protocolli di Ricerca Clinica Nazionali (ad es. Registro Sindrome Fibromialgica, Progetto UPSTREAM della Società Italiana di Reumatologia) ed internazionali.