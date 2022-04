Anziano disperso, lo ritrovano nei boschi di Lavena Ponte Tresa senza vita

Nella serata di giovedì 14 aprile, alle 00.30, i vigili del fuoco si sono stati attivati per ricerca persona.

Un uomo di anni 71 non è rientrato presso la propria abitazione dopo essere uscito per in escursione. Sul posto è stata attivata l’U.C.L. (Unità di Crisi Locale) con il personale T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso). Le ricerche si sono concentrate nella zona boschiva tra gli abitati di Lavena Ponte Tresa e Cadegliano Viconago. L’uomo è stato ritrovato privo di vita intorno alle ore 4:00.

(Foto di repertorio)