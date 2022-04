Aperte le iscrizioni al corso di introduzione al torrentismo del CAI Varese

Strette gole, grandi cascate e pozze cristalline; si riassume con queste poche parole il programma del primo corso di introduzione al Torrentismo organizzato dalla Sezione di Varese del Club Alpino Italiano.

L’invito del CAI, a tutti i curiosi in cerca di avventura, è di venire a scoprire il lato acquatico delle montagne del varesotto. C’è tutto un mondo, spesso nascosto da alte ed inaccessibili pareti, che promette di regalare scorci davvero unici. L’acqua è infatti in grado di scavare nella solida roccia delle vere opere d’arte, con incredibili forme che è possibile ammirare solo conoscendo le adeguate tecniche di progressione per muoversi in un ambiente severo come quello delle forre.

Il corso si prefigge di fornire agli allievi le conoscenze e le tecniche di base per una corretta progressione in forre di bassa e media difficoltà, all’interno di un gruppo condotto da persone più esperte.

Saranno gli istruttori del gruppo speleologico e torrentistico a tenere il corso della durata di un mese, dal 26 maggio al 26 giugno. Il corso sarà articolato in lezioni teoriche, su argomenti tecnici e culturali, lezioni pratiche in palestra di roccia e uscite in forra.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Per info e pre-iscrizioni è possibile compilare l’apposito modulo (CLICCA QUI) oppure scrivere una mail a gruppospeleologicocaivarese@gmail.com.

INFO E CONTATTI

CAI Varese

via Speri della Chiesa Jemoli, 12

T.: 0332 289267

@: gruppospeleologicocaivarese@gmail.com