Api, fiori e pesticidi dannosi: se ne parla a Malnate con Legambiente

Mercoledì 4 maggio, alle ore 20.45, presso la Sala consiliare del comune di Malnate, si terrà un incontro pubblico a cura dell’Associazione Tra i Produttori Apistici della Provincia di Varese (APAVA), di LEGAMBIENTE e della CITTA’ DI MALNATE sul tema delle api, dei fiori e di come combattere i pesticidi dannosi alla biodiversità.

Nasce tutto da una proposta della malnatese Alice Zorzan ( vicepresidente di APAVA), raccolta da Legambiente, dall’Amministrazione Comunale e dalle classi seconde della scuola primaria Bai di Gurone, finalizzato anche a far acquisire a Malnate il titolo di CITTA’ AMICA DELLE API.

Dopo alcuni incontri in classe in cui i bambini si sono approcciati al mondo delle api, ad aprile, in un’area del giardino della scuola Bai, i piccoli alunni hanno sperimentato con entusiasmo la messa a dimora di sessantacinque piantine e la semina di essenze nettarifere. Legambiente e le insegnanti responsabili del progetto, approvato dal Collegio Docenti, si sono impegnate a curare, assieme agli alunni, le aiuole per alcuni anni.

Anche il Consiglio dei Bambini è stato coinvolto: dopo una presentazione del mondo delle api e del problema dei pesticidi, saranno invitati a produrre alcuni disegni che verranno utilizzati nella realizzazione di un cartellone esplicativo che sarà posizionato vicino alle aiuole.

L’incontro pubblico del 4 maggio, rivolto a tutta la cittadinanza, vuole soffermarsi in particolare, come illustrerà il botanico di Legambiente Christian Aletti, sulle piante nettarifere autoctone da mettere a dimora nei giardini malnatesi e sul problema dei pesticidi così dannosi agli insetti impollinatori e quindi anche alla sopravvivenza delle diverse specie. Con l’arrivo del caldo, infatti, sorge il problema zanzare e quindi dell’uso indiscriminato di insetticidi e pesticidi. Il presidente di APAVA, Lorenzo Sesso, affronterà questo problema.

Al termine dell’incontro verranno distribuite compresse larvicide antizanzare non dannose per l’ambiente.