Approvati i lavori di copertura nel termovalorizzatore di Busto Arsizio

La giunta ha approvato, su proposta del sindaco, il progetto definitivo per la realizzazione di una copertura in cemento armato precompresso presso l’impianto di smaltimento rifiuti di Neutalia a Borsano che poco prima di Pasqua era stato colpito da un vasto incendio che ha interessato l’area del trattamento dei rifiuti ingombranti.

Si tratta di un’ opera finalizzata a soddisfare i requisiti richiesti per il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale con lo scopo di ridurre ulteriormente le conseguenze ambientali dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti da avviare alla termovalorizzazione.

Il progetto edilizio prevede, in sintesi, la realizzazione di una copertura prefabbricata di altezza pari a 12 m per una superficie di 410 mq a protezione di una porzione dell’area definita come “stazione di trasferimento” e ha un valore complessivo di € 595.039.