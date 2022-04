Approvazione del bilancio ed eventi formativi per l’Ordine dei Commericialisti di Varese

Con la partecipazione di oltre 300 professionisti, martedì 26 aprile alle 14,30 si è tenuta l’assemblea annuale di approvazione del bilancio dell’esercizio 2021 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese.

Il Presidente Luigi Castagna, unitamente a tutto il Consiglio Direttivo, ha deciso di rinnovare questo momento di incontro proponendo ai colleghi il primo di diversi eventi formativi ed informativi con autorità ospiti che ha avuto come esponente il generale Crescenzo Sciaraffa, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Varese.

Con il generale sono stati affrontati argomenti relativi alle tematiche antiriciclaggio e, in particolare, alle segnalazioni per operazioni sospette (in gergo, SOS), soprattutto relative a questo periodo di importante evoluzione normativa legata alla crisi pandemica con l’accesso a bonus, crediti fiscali e finanziamenti agevolati.

Il focus dell’incontro con il Generale Sciaraffa, basato sulla collaborazione interistituzionale con i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e sull’instaurazione di buone prassi operative, ha sottolineato le procedure che dovrebbero essere seguite per garantire uno snellimento dell’iter lavorativo e una proficua valutazione per la prevenzione del fenomeno del riciclaggio: l’identificazione del titolare effettivo per rilevare il corretto profilo e quindi il grado di rischio, già prima di accettare l’incarico, garantisce la riduzione di rischi di frode.

La tempestività delle SOS è il punto di partenza degli accertamenti su persone fisiche e giuridiche e permette di ottenere gli input dati da elaborare, anche con programmi specifici e con banche dati, che creano una rete di relazioni economico-finanziarie nel territorio, così da raggiungere pure altri soggetti collegati agli operatori economici.

In particolare, l’intervento del Comandante Provinciale ha puntato l’attenzione al fondamentale ruolo di legalità del Dottore Commercialista, rilevando per esempio che le pratiche di accesso al bonus “vistate” dal professionista si rivelano pressoché conformi, diversamente da quelle redatte da altri soggetti non professionali.

La complessità dei fenomeni da contrastare è tale da richiedere un impegno coordinato tra tutti gli attori istituzionali, a vario titolo coinvolti, al fine di creare un sistema di contrasto omogeneo ed integrato, per il quale la partecipazione del Corpo all’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili ha certamente rappresentato una concreta testimonianza di volontà nell’ambito della provincia di Varese.

Si è trattato del primo evento, tra quelli in programma per la formazione e l’informazione, che il Consiglio entrante propone ai propri iscritti, atteso che di recente anche altri esponenti delle diverse Istituzioni si sono mostrati propensi nel creare sinergie lavorative e formative aperte alla nostra categoria.