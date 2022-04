Appuntamento con il John Paul II choir all’auditorium del liceo musicale di Varese

Grande il successo dell’evento “ARTE IN FESTA” svoltasi domenica 3 aprile a Varese. La Fondazione Giacomo Ascoli Onlus, in collaborazione con altre associazioni del territorio varesino e il Civico Liceo Musicale di Varese hanno offerto una giornata di divertimento per grandi e piccini, portando l’arte in modo differente. Teatro, danza, cinema, arti figurative, fotografia e movimento creativo sono stati i protagonisti di questa prima edizione, senza dimenticare divertenti laboratori e gli incontri con psicologi per tutti i genitori.

Anche il Liceo Musicale si è messo in gioco in prima linea presentando la fiaba musicale, il giro strumenti, animazione musicale per i piccoli, musica pop, karaoke e un bellissimo intrattenimento con l’ensemble de Sax. Proprio per questo è stata messa in programmazione un’altra serata di beneficenza, dedicata prettamente alla musica intitolata “InCanto di Primavera”.

È così che sabato 9 aprile alle ore 21.00, presso l’Auditorium del Civico Liceo Musicale di Varese, L’Arcobaleno di Nichi ha organizzato uno strepitoso concerto dove pop, gospel, rock e tanto altro, ci faranno cantare, sognare e tornare bambini. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con la Fondazione Giacomo Ascoli, dove i proventi da loro raccolti andranno a favore de “Il Faro”, palazzina che si trova alle porte di Varese e che una volta ristrutturata darà alloggio ai genitori dei bambini oncoematologici ricoverati presso l’ospedale F. Del Ponte di Varese.

Protagonista della serata è il Coro John Paul II Choir

Il JPC – “John Paul II Choir”, nasce il 17 Dicembre 2012 come coro giovanile nella Parrocchia Sant’Alessandro di Albizzate (VA). I 18 coristi di allora, animati dalla passione per il canto, la musica e lo stare insieme, iniziano a cimentarsi in un repertorio più ampio che spazia dal gospel al sacro, dal pop al rock, dallo spiritual al classico. Il 23 Dicembre 2012, durante un concerto benefico, fa il suo debutto come JPC – John Paul II Choir, i cardini dello stare insieme di questo gruppo si fondano sulle parole di Sant’Agostino: “La musica ha un potere speciale: è capace di scavare nel profondo di ognuno di noi, di commuovere e di convertire i cuori”. Ad oggi il Jpc riunisce tra coristi, tecnici e staff circa 70 persone, nel tempo, parallelamente allo sviluppo di un impianto audio luci di proprietà, si è aggiunta una band di quattro elementi, grazie alla quale oltre a concerti in teatri, chiese e piazze, vanta un secondo posto al concorso di canto corale al teatro Pime di Milano. Il coro ha avuto inoltre l’onore ed il piacere di sposare diverse iniziative benefiche tra la quali si annovera il sostegno alla lotta contro il cancro con il concerto al Teatro Vela di Varese nel maggio 2017, e con CAOS nel Marzo 2019 a Ponte Tresa, al fianco di CUAMM medici per L’Africa, Avaid associazione volontari per l’aiuto e lo sviluppo con un concerto benefico a Lugano (CH), al fianco di AIRC nella trasmissione Tutta Salute cantando in diretta da Roma su RAI 3 nel novembre 2017. Nel 2018 il JPC diviene Associazione Culturale depositando il proprio statuto approvato dal CDA del coro stesso.

Il John Paul II Choir offrirà, a tutti coloro che parteciperanno all’evento, un programma ricco e avvincente.

Per prenotare scrivere a arcobalenodinichi@gmail.com o 3776786645