In aprile andamento altalenante del Covid ma in ospedale la situazione è nettamente migliore

Rallenta la circolazione virale in provincia di Varese . L’incidenza ogni 100.000 abitanti è passata dai 526 casi del 22 aprile ai 485 di questa settimana. Attualmente, i nuovi positivi sono 4334 ( erano 4694 sette giorni fa). In calo, anche la percentuale di positività che passa dal 22,4% all’attuale 21,9% ma sono diminuiti anche i tamponi: erano 29.721 due settimane fa mentre l’ultima rilevazione riguarda 27294 esami eseguiti.

Situazione analoga anche nei distretti afferenti all’Asst valle Olona con un calo deciso s metà mese, quando poi la curva ha ripreso a virare verso l’alto. L’ambito del saronnese resta quello con i dati peggiori.

CRESCE IL NUMERO DI ANZIANI CONTAGIATI

Sono sempre le fasce di popolazione più anziane a registrare un aumento di positivi anche se sono le persone tra i 25 e i 49 anni che registrano l’aumento più consistenti. Limitati i nuovi contagi tra i più giovani, minorenni e ventenni.

DUE CLASSI IN SORVEGLIANZA

Nelle scuole, in effetti, pare superata la fase difficile: tra il 18 e il 25 aprile sono state 2 le classe messe in sorveglianza, tutte della primaria.

OLTRE 6000 PROFUGHI UCRAINI PRESI IN CARICO

Rimane stabile all’1,5% il tasso di positività degli ucraini in fuga dalla guerra che arrivano nel nostro territorio. Al loro arrivo vengono sottoposti a tampone e visita medica. Dall’inizio della guerra sono arrivati 6169 profughi, di cui 3009 minori ( 195 non accompagnati). Sono 43 quelli che sono stati presi in carico per diverse patologie. :a la maggio parte dei profughi sono ospitati presso famiglie ( 5336), il terzo settore accoglie 789 persone mentre le strutture prefettizie hanno aperto le porte a 44 ucraini.