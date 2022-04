Arriva Brumotti e lo spaccio nei boschi tra Vedano Olona e Malnate finisce su “Striscia la notizia”

Lo spaccio nei boschi lungo la provinciale tra Vedano Olona e Malnate finisce in prima serata su “Striscia la notizia“.

La nota trasmissione di Mediaset ieri sera ha mandato in onda un servizio di Vittorio Brumotti, il giornalista biker e investigatore, girato in uno dei luoghi che da qualche tempo è diventato un’attiva base di spaccio, con decine di persone che arrivano, anche con il treno, per acquistare droga.

Brumotti si è inoltrato nel boschetto, filmando alcuni spacciatori comodamente piazzati nell’area verde con tanto di sedie, bilancino e telefonini per il contatto con i clienti ma anche scoprendo una sorta di “take away” dello stupefacente, con una cabina elettrica usata come distributore.

Qui il servizio di Striscia la notizia