Arriva la primavera, dieci consigli per un giardino perfetto

Primi giorni di primavera e anche se il meteo è ancora un po’ “avaro” di acqua e di sole, cresce la voglia di tornare all’aria aperta e di mettere mano al giardino.

Galleria fotografica Nicora Garden - Primavera 2022 4 di 9

Abbiamo fatto un giro da Nicora Garden per scoprire le novità della primavera 2022 e per farci suggerire come organizzare i lavori in giardino per l’arrivo della bella stagione.

Ecco i dieci consigli degli esperti di Nicora Garden.

1) Pulizie “furbe” per faticare meno

Il primo passo per avere nei prossimi mesi un giardino rigoglioso e in ordine senza troppa fatica è sottoporre aiuole e vialetti ad una bella pulizia. Via tutte le foglie secche e lotta aperta alle erbacce, che vanno rimosse con attenzione per evitare che ingrossandosi restino in vita e continuino a replicarsi quando verrà il caldo, costringendoci a ripetere l’operazione. Piccoli erpici e zappette sono l’ideale per le aiuole, mentre per spazi più grandi conviene orientarsi su un diserbante totale oppure su un attrezzo come Hozelock, un diserbatore meccanico che uccide le infestanti in modo mirato, causando uno shock termico di 600 °C (1600 W) in grado di distruggere le cellule della pianta fino alle radici.

2) Dare aria al terreno

Dopo aver ripulito per bene è utilissimo dare aria al terreno, zappando leggermente per favorire la circolazione dell’ossigeno e dell’acqua. Per grandi aiuole e prati è utilissimo l’arieggiatore, un attrezzo che aiuta a liberare il manto erboso da muschio, erba infeltrita ed erbacce, operazioni vitali per migliorare l’ossigenazione, il drenaggio e l’assorbimento di sostanze nutritive del terreno.

3) Concimi azotati per un bel verde brillante

Per dare una sferzata di energia al nostro giardino non può mancare una bella concimazione a base di concimi azotati, preferibilmente organici: stallatico pellettato o sfarinato, ma anche humus di lombrico e cornunghia arricchiranno il terreno dando energia nella fase vegetativa e un bel colore verde brillante alle nuove foglie.

4) Diamoci un taglio!

Questo è il momento giusto per la potatura di piccole piante e arbusti. Prima del risveglio vegetativo occorre eliminare rami secchi o poco produttivi, approfittando della potatura anche per dare una forma armoniosa ad ogni pianta. Indispensabili forbici da giardinaggio ben affilate e pulite, guanti e carriola o sacconi resistenti per raccogliere il tutto. Per alberi più alti può essere molto utile uno svettatoio, che permette di operare dal basso senza correre pericoli arrampicandosi su una scala.

5) Le immancabili annuali e le utilissime perenni

Dopo aver sistemato tutto è giunto finalmente il momento di scegliere le piante che coloreranno il nostro giardino. Primule, viole e bellis ci conquistano sempre con le loro infine sfumature, ma da Nicora Garden abbiamo trovato anche tante belle alternative, come la Nemesia, una piantina di origine sudafricana con tanti piccoli fiori simili alle bocche di leone dalle corolle giallo oro nel centro e color lilla, bianco, arancio, rosa o rosso nei petali. Per chi ama le curiosità segnaliamo l’origano cubano, lo trovate nel reparto delle aromatiche, ha foglie cicciotte e pelose e un profumo molto particolare.

Un occhio di riguardo lo meritano le utilissime perenni che una volta messe a dimora regaleranno ad ogni primavera una fioritura sempre più rigogliosa, che siano usate per le bordure, per tappezzare un’aiuola o infilate in giardini rocciosi: la scelta è vastissima. Dai Phlox alle Arabis dalle foglie variegate, dall’Aubretia che regala soffici cuscini viola alle campanule, fino alla candida Iberis, queste piante hanno il vantaggio di non dover essere rinnovate ogni anno e di offrire dalla primavera fino a giugno vigorose fioriture.

6) I mille colori degli arbusti

Gionata, uno degli “Esperti di Natura” di Nicora Garden, che vi accompagneranno nella scelta con informazioni e consigli sempre utili.

Se la scelta delle piantine da fiore è vasta, il capitolo degli arbusti è quasi infinito per dimensioni, forma, fiori, colore delle foglie, bacche… Tra i più affascinanti il Loropetalum con le foglie rosse e i piccoli fiori fucsia e le Abelie con le foglie che cambiano colore secondo la stagione. Interessante novità la Daphne, un arbusto sempreverde che fiorisce in primavera con piccoli fiori profumatissimi dal sentore di limone.

7) Pacciamare per risparmiare tempo e fatica

Messe a dimora piantine fiorite, bordure e arbusti una mossa furba per risparmiare fatica nei mesi a venire è pensare ad un’adeguata pacciamatura, che consente il controllo delle erbe infestanti e limita l’evaporazione di acqua dal terreno. Secondo le situazioni e l’estetica del giardino si possono utilizzare teli, corteccia o lapilli. Il risultato sarà comunque una più facile gestione del giardino.

8) Pensiamo al prato

Prima della ripresa vegetativa e delle piogge primaverili è necessario anche fare un po’ di manutenzione al prato, intervenendo anche qui per strappare le infestanti, arieggiare il terreno e concimare. È il momento giusto anche per intervenire su eventuali chiazze dove l’erba si è diradata, utilizzando semi specifici rigeneranti, caratterizzati da una rapida germinazione. Il primo taglio della stagione si farà più avanti, quando il caldo e la pioggia inizieranno a far crescere il prato, che nel frattempo si sarà infoltito.

9) Soluzioni intelligenti per l’irrigazione

Che ci si prenda cura di un giardino, di un orto o di un parco, l’acqua è l’elemento indispensabile per garantire fioriture rigogliose, erba verde e piante sane. Per coniugare la necessità di irrigare e l’attenzione all’ambiente, vale la pena di fare ricorso a sistemi di irrigazione automatica, come quelli proposti da Hozelock, in grado di controllare in modo estremamente preciso l’erogazione d’acqua con controller e sistemi adattabili ad ogni necessità, dai vasi del balcone al prato. In questo modo si evitano sprechi e pericolosi ristagni. Una soluzione particolarmente efficace per l’orto, dove la giusta dose d’acqua è indispensabile per un risultato ottimale.

10) Consigli sempre utili

Il giardino è sempre qualcosa di personale, che racconta molto di chi lo ha pensato e realizzato. Avere al proprio fianco esperti in grado di consigliare le giuste scelte in base al tipo di terreno, all’esposizione e alle dimensioni del giardino permetterà di avere sempre il risultato migliore e di non incorrere in errori e delusioni. Gli “Esperti di Natura” di Nicora Garden, anche in questa primavera, vi accompagneranno nella scelta con informazioni e consigli sempre utili.

Nicora Garden

Varese, Via Carnia 133 (0332 265888)

Gazzada, Via Gallarate 26 (0332 461155)

Orari: Lunedì – Domenica 9 – 12.30 e 14.30 – 19