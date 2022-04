Arriva nelle sale “Finale a sorpresa – Official competition”, a Varese sarà proiettato al Miv

E’ partito il conto alla rovescia per “Finale a sorpresa – Official Competition” che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 21 aprile.

Il film è stato presentato in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, tra le presentazioni speciali al Festival di Toronto e nella sezione di apertura del Festival di San Sebastian.

Lola Cuevas (interpretata da Penelope Cruz) è un’eccentrica e affermata regista a cui è stata commissionata la regia di un film da un imprenditore miliardario megalomane deciso a lasciare il segno nella storia. L’ambiziosa impresa richiede i più grandi talenti, così Lola scrittura due stelle della recitazione: il divo sciupafemmine di Hollywood, Félix Riviero (interpretato da Antonio Banderas) e il capofila del cinema e del teatro impegnato, Iván Torres (interpretato ad Oscar Martínez). Due attori agli antipodi ma entrambi leggende, con un carisma e un ego ineguagliabili, sono costretti da Lola ad affrontare delle prove esilaranti e originali che li metteranno a dura prova. Riusciranno a superare la loro rivalità per dare vita a un capolavoro?».

Un gioco delle parti raffinato, messo in scena con abilità, con il corollario di idiosincrasie e lotte quotidiane fra ego, ipocrisia e insicurezza. Tutto nasce dal proposito da mecenate di un miliardario magnate farmaceutico che decide di sostenere un film “con i migliori”. Così, per vedere l’effetto che fa, tanto per cambiare, per non finanziare il solito ponte offerto alla collettività. Parlando di lascito post mortem, “Official Competition” mette in gioco il senso stesso del cinema, di come lo intendono due attori con idee opposte in fatto di recitazione e rapporto con la celebrità. Sul grande schermo appare così il mondo dello spettacolo visto nelle sue brutali idiosincrasie, in chiave di commedia.

Ingresso 5 euro